https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/takie-obstoyatelstva-lazba-ob-ekonomicheskom-potentsiale-abkhazii--1050587938.html

Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии

Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии

Sputnik Абхазия

О возможностях Абхазии для наращивания собственных доходов в эфире радио Sputnik рассказала экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики и права... 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T15:32+0300

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Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии

25 марта члены правительства Абхазии встретились с делегатами Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем и обсудили заключенные межправительственные соглашения, реализацию Инвестпрограммы в этом году и российскую поддержку отраслей абхазской экономики. Вольвач назвал сумму, которую выделит Россия на социально-экономическое развитие Абхазии – это более 5,5 миллиарда рублей. В Минэкономразвития рассчитывают, что в ближайшее время республика перейдет к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций, в том числе привлекая наряду с бюджетными источниками инвестиционный капитал. Об экономическом потенциале Абхазии в эфире радио Sputnik говорили с экономистом, ведущим научным сотрудником Института экономики и права АНА Фридой Лазба."Наша страна пережила очень тяжелый период в своем развитии, теперь мы потихоньку залечиваем свои раны. И это не без помощи Российской Федерации", – отметила Лазба.Слушайте подкаст.

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