https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/takie-obstoyatelstva-lazba-ob-ekonomicheskom-potentsiale-abkhazii--1050587938.html
Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии
Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии
Sputnik Абхазия
О возможностях Абхазии для наращивания собственных доходов в эфире радио Sputnik рассказала экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики и права... 26.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-26T15:32+0300
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Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии
25 марта члены правительства Абхазии встретились с делегатами Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем и обсудили заключенные межправительственные соглашения, реализацию Инвестпрограммы в этом году и российскую поддержку отраслей абхазской экономики. Вольвач назвал сумму, которую выделит Россия на социально-экономическое развитие Абхазии – это более 5,5 миллиарда рублей. В Минэкономразвития рассчитывают, что в ближайшее время республика перейдет к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций, в том числе привлекая наряду с бюджетными источниками инвестиционный капитал. Об экономическом потенциале Абхазии в эфире радио Sputnik говорили с экономистом, ведущим научным сотрудником Института экономики и права АНА Фридой Лазба."Наша страна пережила очень тяжелый период в своем развитии, теперь мы потихоньку залечиваем свои раны. И это не без помощи Российской Федерации", – отметила Лазба.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, экономика, аудио
Такие обстоятельства: Лазба об экономическом потенциале Абхазии
15:32 26.03.2024 (обновлено: 15:47 26.03.2024)
О возможностях Абхазии для наращивания собственных доходов в эфире радио Sputnik рассказала экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики и права АНА Фрида Лазба.
25 марта члены правительства Абхазии встретились с делегатами Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем и обсудили заключенные межправительственные соглашения, реализацию Инвестпрограммы в этом году и российскую поддержку отраслей абхазской экономики. Вольвач назвал сумму, которую выделит Россия на социально-экономическое развитие Абхазии – это более 5,5 миллиарда рублей. В Минэкономразвития рассчитывают, что в ближайшее время республика перейдет к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций, в том числе привлекая наряду с бюджетными источниками инвестиционный капитал.
Об экономическом потенциале Абхазии в эфире радио Sputnik говорили с экономистом, ведущим научным сотрудником Института экономики и права АНА Фридой Лазба.
"Наша страна пережила очень тяжелый период в своем развитии, теперь мы потихоньку залечиваем свои раны. И это не без помощи Российской Федерации", – отметила Лазба.