https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/terakt-v-podmoskove--operatsiya-zapada-pod-chuzhim-flagom-1050585637.html

Теракт в Подмосковье – операция Запада "под чужим флагом"

Теракт в Подмосковье – операция Запада "под чужим флагом"

Sputnik Абхазия

После теракта в Подмосковье 22 марта раскрыты еще не все имена исполнителей, организаторов и заказчиков этого чудовищного преступления без срока давности. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T11:02+0300

2024-03-26T11:02+0300

2024-03-26T11:24+0300

теракт в "крокус сити холле"

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Известные факты и обстоятельства указывают на почерк западных спецслужб, которые использовали недорогих украинских и таджикских "субподрядчиков". Цель операции "под чужим флагом" – посеять страх и сомнения в российском обществе – не достигнута.Теракт в "Крокус Сити Холле" унес жизни 137 мирных жителей (последние на момент публикации данные СК РФ), включая женщин и детей. Ранения разной степени тяжести получили более 180 человек. Точное количество пострадавших будет установлено после разбора завалов конструкций сгоревшего концертного зала.Российский президент Владимир Путин в обращении к согражданам 23 марта подчеркнул: "Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу".По горячим следам задержано 11 соучастников преступления, включая четверых исполнителей, которые пытались сбежать на территорию Украины – через специально подготовленное для них "окно" с той стороны. Федеральная служба безопасности и другие правоохранительные органы РФ продолжают выявлять всех пособников, которые готовили тайники с оружием и боеприпасами, обеспечивали террористов деньгами и транспортом, рассчитывали пути отхода с места преступления.Операция "под чужим флагом" не смогла скрыть истинных бенефициаров. Неуклюжие попытки западных кукловодов "перевести стрелки" с киевского режима на неких религиозных экстремистов разбились о суровую реальность. Настоящие "джихадисты", как правило, не убегают с места теракта, бросая оружие. Тем более в направлении украинской границы. Публикация агентства Amaq в Telegram о взятии на себя ответственности группировкой ИГ* (запрещенная в России организация) продемонстрировала лишь слабую подготовку западных спецслужб (или глупость украинских сотрудников СБУ – ГУР). Агентство Amaq давно не функционирует, поскольку осенью 2019 года необратимо заблокировано усилиями Интерпола и бельгийской полиции. Вместо Amaq действует новый игиловский медиа-ресурс – ИА Nasheer. Незнание этих общеизвестных фактов журналистами CNN выглядит непростительно.Позиция Москвы выверена и однозначна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 марта констатировала: "На протяжении последних лет активную и системную террористическую деятельность против российских граждан осуществляет киевский режим". Серьезные западные аналитики разделяют именно эту версию развития трагических событий в "Крокус Сити Холле".Новая фаза войныИзвестные на сегодня вероятные варианты вербовки группы террористов-исполнителей (в Таджикистане, Турции или России), уровень организации преступления (деньги, оружие, транспорт, пути отхода) – позволяют предположить участие серьезных разведывательных структур НАТО. Хронология стрельбы (15 минут – до прибытия спецназа) и быстрое преодоление пятничных пробок на МКАД после теракта – свидетельствуют о внешнем управлении группой в режиме онлайн, и боевой подготовке. Необстрелянный гастарбайтер не может столь спокойно вести себя, даже под воздействием психотропных препаратов. Возможно, нанятые за 500 тысяч рублей граждане Таджикистана прежде участвовали в боевых действиях в Афганистане, Ираке, Сирии или на Украине. Российским следователям предстоит много работы.Экс-сотрудник Управления ФСБ России по Москве и Московской области Александр Беляев в интервью ВГТРК отметил, что спящие разведывательно-террористические ячейки – одна из самых трудных для выявления целей, необходимо установить "финансистов, и тех, кто помогал хранить оружие, тех, кто помогал тренировать боевиков. Потому что с оружием они обращались крайне профессионально".Бывший начальник криминальной милиции РОВД Москвы Евгений Харламов в интервью ВГТРК дополнил: "Сложилось впечатление, что те, кто расстреливал наших граждан, либо они там уже заранее бывали, либо кто-то был из связующего звена. Такое ощущение, что они все уже понимали, куда идти, куда заходить, где скрываться, где переодеваться, откуда выходить. У них как-то было все синхронно спланировано".Операция началась 7 марта 2024 года, западные посольства сообщили о терактах, которые должны произойти в России, и в связи с этим призвали граждан своих стран не посещать массовые мероприятия. В дальнейшем это позволило провозгласить тезис "Мы же предупреждали российское руководство", и попытаться отвести подозрения о своей причастности к трагедии. Да, "жалкий лепет оправданья". И все же, по словам российского посла в США, американцы не предупредили российское посольство о готовящихся террористических атаках.Москвы свершится приговорОтдельные западные СМИ пытаются выглядеть объективными, размазывая смысл происшедшего по площадям. Однако, Соединенные Штаты уже через сутки "знали всё" о террористах ИГ* (запрещенная в России) в Подмосковье, хотя до сих пор не могут назвать виновных в подрыве "Северных потоков" или убийстве президента Джона Кеннеди. Спешное оправдание Вашингтоном киевского режима весьма показательно, и не вызывает доверия даже на Западе.Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире Первого канала заявила: "Это не обычный террористический акт, причина которому – идеология. Мне кажется, это такое контрактное, заказное массовое убийство... Организованное преступление, которое имеет политические основания за спиной. Это действие против конкретного государства. То есть это – нанятые убийцы. Не кажется, будто эти люди борются за какую-то конкретную идею, вовсе нет. Такое ощущение, что они просто хотели заработать денег".Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил: "Болтовня о террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена. Если мы посмотрим на террор в Москве, то увидим только Байдена. По трем причинам: чтобы втянуть Европу в украинскую войну, заблокировать приход Дональда Трампа к власти и не допустить победы России над атлантическими державами… Именно отчаяние США и их пособников вроде Зеленского является причиной безумия".Все больше людей на Украине начинают сомневаться в способности Киева одержать победу в конфликте с Россией, пишет издание Politico. Отчаяние толкает США и киевский режим на страшные преступления. Вполне ожидаемые в американской системе координат. Напомню, глава объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли еще в декабре 2023 года напутствовал своих украинских "прокси": "Не должно быть ни одного русского, который ложился бы спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи".Ливанское издание Al Binaa отметило, что время теракта выбрано неслучайно: "В России прошли президентские выборы, и при рекордной явке избирателей Путин получил более 87% голосов. Сама страна процветает, добиваясь успехов как на фронте, так и в экономике. А вот Киеву похвастаться нечем – даже западные союзники уже говорят о его крахе. Теракт в "Крокусе" призван отвлечь Россию от широкомасштабного наступления в Украине и заглушить радость от достижений Путина. Это словно послание россиянам: "Не спешите праздновать победу, потому что противостояние еще не окончено, основная борьба еще впереди". Ответ не заставит себя долго ждать. Москва отреагирует на всех фронтах: политическом, военном и в области безопасности".Полагаю, Россия отреагирует достаточно неожиданно для США и прокси-ВСУ. Военная мощь РФ позволяет очень быстро превратить Украину в урок истории для стран НАТО. И после 22 марта 2024 года – не только Украину.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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теракт в "крокус сити холле"