https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/v-bukhte-sukhuma-spasli-utopayuschuyu-1050590906.html

В бухте Сухума спасли утопающую

В бухте Сухума спасли утопающую

Sputnik Абхазия

Температура морской воды у побережья Абхазии сейчас +11°С. 26.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-26T21:43+0300

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2024-03-26T21:43+0300

в абхазии

сухум

мчс абхазии

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Тонувшую 30-летнюю девушку спасли в акватории Сухума сотрудники МЧС вместе с очевидцами ЧП, сообщила пресс-служба министерства.Пострадавшей оказали помощь, после чего сотрудники медуправления министерства доставили ее в больницу. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 15:00. Причины происшествия устанавливаются.

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сухум, мчс абхазии, черное море