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В бухте Сухума спасли утопающую
В бухте Сухума спасли утопающую
Sputnik Абхазия
Температура морской воды у побережья Абхазии сейчас +11°С. 26.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-26T21:43+0300
2024-03-26T21:43+0300
2024-03-26T21:43+0300
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Тонувшую 30-летнюю девушку спасли в акватории Сухума сотрудники МЧС вместе с очевидцами ЧП, сообщила пресс-служба министерства.Пострадавшей оказали помощь, после чего сотрудники медуправления министерства доставили ее в больницу. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 15:00. Причины происшествия устанавливаются.
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сухум, мчс абхазии, черное море
сухум, мчс абхазии, черное море
В бухте Сухума спасли утопающую
Температура морской воды у побережья Абхазии сейчас +11°С.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik.
Тонувшую 30-летнюю девушку спасли в акватории Сухума сотрудники МЧС вместе с очевидцами ЧП, сообщила
пресс-служба министерства.
Пострадавшей оказали помощь, после чего сотрудники медуправления министерства доставили ее в больницу. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 15:00.
Причины происшествия устанавливаются.