https://sputnik-abkhazia.ru/20240326/v-turtsii-zaderzhali-147-chelovek-po-podozreniyu-v-prichastnosti-k-ig--1050591382.html
В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ*
В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ*
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Турецкая полиция во вторник задержала 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*... 26.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-26T22:38+0300
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Турецкая полиция во вторник задержала 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещенная в России организация). Об этом заявил министр внутренних дел республики Али Ерликая на брифинге по итогам проведенной в стране масштабной операции.Задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне группировки и в финансировании ИГ*. При обысках изъято большое количество иностранной валюты и документов. По словам министра, подозреваемые предположительно участвовали в боевых действиях в зонах конфликтов и оказывали финансовую поддержку ИГ*. Он уточнил, что с 1 июня 2023 года по 25 марта 2024 года Турция провела в общей сложности 1329 антитеррористических операций против ИГ* (запрещенная в России организация). Глава МВД Турции сообщил, что в ходе этих операций было задержано 2919 подозреваемых, 692 из которых заключены под стражу. Кроме того, 531 подозреваемый помещен под судебный контроль, а в отношении 187 человек все еще продолжаются судебные разбирательства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
турция, терроризм
В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к ИГ*
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Турецкая полиция во вторник задержала 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещенная в России организация). Об этом заявил министр внутренних дел республики Али Ерликая на брифинге по итогам проведенной в стране масштабной операции.
Задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне группировки и в финансировании ИГ*. При обысках изъято большое количество иностранной валюты и документов.
По словам министра, подозреваемые предположительно участвовали в боевых действиях в зонах конфликтов и оказывали финансовую поддержку ИГ*. Он уточнил, что с 1 июня 2023 года по 25 марта 2024 года Турция провела в общей сложности 1329 антитеррористических операций против ИГ* (запрещенная в России организация).
Глава МВД Турции сообщил, что в ходе этих операций было задержано 2919 подозреваемых, 692 из которых заключены под стражу. Кроме того, 531 подозреваемый помещен под судебный контроль, а в отношении 187 человек все еще продолжаются судебные разбирательства.