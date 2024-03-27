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День театра: как вид искусства развивается в Абхазии

День театра: как вид искусства развивается в Абхазии

Sputnik Абхазия

Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Это международный профессиональный праздник всех, кто работает в театре. 27.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-27T23:40+0300

2024-03-27T23:40+0300

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Режиссер-постановщик Адгур Кове в интервью Sputnik рассказал, что за всю жизнь он работал во-многих театрах. В большинстве из них в День театра принято проводить "капустники" - (шуточные представления - прим.)."Это такие мини-спектакли, скетчи, этюды, пародии для внутреннего потребления. Как правило собираются только свои, билеты не продают. Каждый театр как коллективное искусство богат закулисной внутренней жизнью. Это не всегда выходит наружу и не всегда должна выходить, но люди, занимающиеся этим, прекрасно друг друга знают, как в свое театре, так и в соседних, поэтому перемывают косточки друг другу. К сожалению, в Абхазии это не принято, насколько я знаю", - отметил он.Театр как любое искусство живет вечными категориями - любовь, смерть, ненависть, страх. Эти вещи присущи любому человеку, вне зависимости от его национальности, добавил он.Актер и режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания в свою очередь отметил, что зрители, которые посещают постановки театра есть всегда. "Мне кажется, что любой зритель имеет свою причину пойти в театр, кто-то идет посмеяться, кто-то приходит послушать какие-то серьезные вещи, и поплакать даже", - подчеркнул он.Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. В этот день во всем мире проводятся различные мероприятия, посвященные театральному искусству и преданным сцене людям.

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