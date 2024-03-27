https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/den-teatra-kak-vid-iskusstva-razvivaetsya-v-abkhazii-1050602961.html
День театра: как вид искусства развивается в Абхазии
День театра: как вид искусства развивается в Абхазии
Sputnik Абхазия
Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Это международный профессиональный праздник всех, кто работает в театре. 27.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-27T23:40+0300
2024-03-27T23:40+0300
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Режиссер-постановщик Адгур Кове в интервью Sputnik рассказал, что за всю жизнь он работал во-многих театрах. В большинстве из них в День театра принято проводить "капустники" - (шуточные представления - прим.)."Это такие мини-спектакли, скетчи, этюды, пародии для внутреннего потребления. Как правило собираются только свои, билеты не продают. Каждый театр как коллективное искусство богат закулисной внутренней жизнью. Это не всегда выходит наружу и не всегда должна выходить, но люди, занимающиеся этим, прекрасно друг друга знают, как в свое театре, так и в соседних, поэтому перемывают косточки друг другу. К сожалению, в Абхазии это не принято, насколько я знаю", - отметил он.Театр как любое искусство живет вечными категориями - любовь, смерть, ненависть, страх. Эти вещи присущи любому человеку, вне зависимости от его национальности, добавил он.Актер и режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания в свою очередь отметил, что зрители, которые посещают постановки театра есть всегда. "Мне кажется, что любой зритель имеет свою причину пойти в театр, кто-то идет посмеяться, кто-то приходит послушать какие-то серьезные вещи, и поплакать даже", - подчеркнул он.Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. В этот день во всем мире проводятся различные мероприятия, посвященные театральному искусству и преданным сцене людям.
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абхазия, культура, абхазский государственный театр, видео, видео
абхазия, культура, абхазский государственный театр, видео, видео
День театра: как вид искусства развивается в Абхазии
Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Это международный профессиональный праздник всех, кто работает в театре.
Режиссер-постановщик Адгур Кове в интервью Sputnik рассказал, что за всю жизнь он работал во-многих театрах. В большинстве из них в День театра принято проводить "капустники" - (шуточные представления - прим.).
"Это такие мини-спектакли, скетчи, этюды, пародии для внутреннего потребления. Как правило собираются только свои, билеты не продают. Каждый театр как коллективное искусство богат закулисной внутренней жизнью. Это не всегда выходит наружу и не всегда должна выходить, но люди, занимающиеся этим, прекрасно друг друга знают, как в свое театре, так и в соседних, поэтому перемывают косточки друг другу. К сожалению, в Абхазии это не принято, насколько я знаю", - отметил он.
Театр как любое искусство живет вечными категориями - любовь, смерть, ненависть, страх. Эти вещи присущи любому человеку, вне зависимости от его национальности, добавил он.
Актер и режиссер РУСДРАМа Джамбул Жордания в свою очередь отметил, что зрители, которые посещают постановки театра есть всегда. "Мне кажется, что любой зритель имеет свою причину пойти в театр, кто-то идет посмеяться, кто-то приходит послушать какие-то серьезные вещи, и поплакать даже", - подчеркнул он.
Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. В этот день во всем мире проводятся различные мероприятия, посвященные театральному искусству и преданным сцене людям.