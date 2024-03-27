https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/gallskiy-petushok-makron-metit-v-napoleony--pochti-diagnoz-1050591797.html

Галльский петушок: Макрон метит в Наполеоны – почти диагноз

Галльский петушок: Макрон метит в Наполеоны – почти диагноз

Sputnik Абхазия

В конце 2023 года в широкий прокат вышел фильм "Наполеон". И, судя по отзывам прессы, кинокартина о печально известном французе имела достаточно большой успех. 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T15:33+0300

2024-03-27T15:33+0300

2024-03-27T16:00+0300

колумнисты

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В конце 2023 года в широкий прокат вышел фильм "Наполеон". И, судя по отзывам прессы, кинокартина о печально известном французе имела достаточно большой успех. Кассовые сборы перевалили за отметку 220 миллионов долларов. Несомненно, одним из слагаемых такого успеха стало привлечение создателями фильма на главную роль оскароносного Хоакина Феникса. Мне довелось увидеть эту киноэпопею по биографии Бонапарта. Скажу честно, неоднозначное впечатление осталось после просмотра. Для меня получилась несколько предсказуемая, даже подслащенная, история повествования о жизни и становлении личности императора и полководца Наполеона. Да и батальные сцены с широким использованием компьютерной графики попахивали фальшью. Может виной тому, что я вырос в то время, когда битвы снимали с привлечением настоящей техники, настоящих людей. Но что точно могу сказать, что великий Ридли Скот – продюсер и главный режиссер картины – просчитался с выбором актера на главную роль. При всем моем уважении к Хоакину Феликсу, он не вписывается в образ Наполеона. Он, если хотите, слишком хорош для этой роли и значительно крупнее того самого императора.Макрон распетушилсяРискну предположить, что намного лучше в этой роли смотрелся бы человек известный нам как Эммануэль Макрон. Да-да, именно он, президент Франции. Тем более что, судя по его последним заявлениям, он уже возомнил себя таким великим полководцем до такой степени, что готов встать во главе французской армии, которую намерен ввести на Украину для "поддержания и защиты демократии в Европе", для "недопущения победы России над свободолюбивым украинским народом".Что вдруг так перевозбудило президента Франции можно попытаться понять. Его фамилия Макрон, но как по мне, то Микрон ему подошла бы больше. И это никак не связано с его ростом. Я так считаю исходя из его биографии, из его бесславного пути, из его бездарного руководства некогда процветающей Францией. Ко всему вышеперечисленному он хочет добавить бесславный поход Французского легиона против Вооруженных сил России! Похоже, что он правда уверовал, что эти "искатели приключений", которые с трудом могли противостоять простым, вооруженным только "калашниковыми" повстанцам в Африке, в состоянии сразиться с закаленными в боях россиянами, у которых в арсенале новейшее вооружение, артиллерия, авиация? Как тут не вспомнить историю? Причем не такую далекую. Наверняка до сих пор есть живые свидетели событий, которые происходили во время Второй Мировой войны. О том как бесславно пала на колени огромная французская армия, которая превосходила силы Вермахта во всем и кратно. Даже знаменитая, якобы, неприступная линия обороны Мажино не спасла их от разгрома и сдачи в плен. Все их "героическое" сопротивление длилось сорок дней. Очень интересный факт есть в летописи. Когда фашистская Германия подписывала акт о капитуляции на встречу прибыл генерал Йодль. Поздоровавшись с представителями союзников, он презрительно кивнул в сторону бригадного генерала Штаба национальной обороны Франции Франсуа Севеза и с укором произнес: "Эти тоже нас победили?".Макрону надо хоть как-то отвлечь собственный народ от провалов во внутренней политике, сместить фокус на Россию, из-за которой, якобы, все невзгоды, которые сейчас переживает Франция.Так недалеко и до БерезеныНе хочется верить, что, согласно инсайдерской информации, на Макрона есть страшный компромат, владельцы которого заставляют его поднимать градус, нагнетать эскалацию конфликта. Он должен понимать, что его безрассудство может привести к необратимым последствиям, к третьей мировой войне. Ни Европа, ни сами европейцы точно не заинтересованы в вовлечении в это противостояние. Можно настоятельно рекомендовать Макрону внимательно перечитать биографию своего кумира Наполеона. Особенно в той части, чем закончились авантюры Бонапарта. Боюсь, что ограничиться только уединением на острове со своей любимой женой не получится. И неужели он не в курсе, в связи с чем французы произносят крылатую фразу "C’est la Bеrеzina"?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2024

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колумнисты