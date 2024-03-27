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Минсельхоз подвёл итоги хамсовой путины в Абхазии
Минсельхоз подвёл итоги хамсовой путины в Абхазии
Sputnik Абхазия
Официально закрытие хамсовой путины в Абхазии произойдет 1 апреля. 27.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-27T21:47+0300
2024-03-27T21:47+0300
2024-03-27T21:47+0300
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СУХУМ, 27 мар- Sputnik. Хамсовая путина в Абхазии в 2024 году состоялась, рассказал Sputnik министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. По его словам, из 52 тысяч тонн, разрешенных для вылова хамсы, уже использовано 46 тысяч. Джопуа добавил, что половина рыболовецких судов уже покинули акваторию Абхазии, остались несколько суден, которые ведут небольшой улов.
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сельское хозяйство, видео, мультимедиа, видео
сельское хозяйство, видео, мультимедиа, видео
Минсельхоз подвёл итоги хамсовой путины в Абхазии
Официально закрытие хамсовой путины в Абхазии произойдет 1 апреля.
СУХУМ, 27 мар- Sputnik. Хамсовая путина в Абхазии в 2024 году состоялась, рассказал Sputnik министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. По его словам, из 52 тысяч тонн, разрешенных для вылова хамсы, уже использовано 46 тысяч.
Джопуа добавил, что половина рыболовецких судов уже покинули акваторию Абхазии, остались несколько суден, которые ведут небольшой улов.