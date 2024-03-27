https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/minselkhoz-podvl-itogi-khamsovoy-putiny-v-abkhazii--1050602038.html

Минсельхоз подвёл итоги хамсовой путины в Абхазии

Минсельхоз подвёл итоги хамсовой путины в Абхазии

Sputnik Абхазия

Официально закрытие хамсовой путины в Абхазии произойдет 1 апреля. 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T21:47+0300

2024-03-27T21:47+0300

2024-03-27T21:47+0300

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СУХУМ, 27 мар- Sputnik. Хамсовая путина в Абхазии в 2024 году состоялась, рассказал Sputnik министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. По его словам, из 52 тысяч тонн, разрешенных для вылова хамсы, уже использовано 46 тысяч. Джопуа добавил, что половина рыболовецких судов уже покинули акваторию Абхазии, остались несколько суден, которые ведут небольшой улов.

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