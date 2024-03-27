https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/minselkhoz-rassmotrel-bolee-400-proektov-dlya-gospodderzhki--1050602789.html

Минсельхоз рассмотрел более 400 проектов для господдержки

Минсельхоз рассмотрел более 400 проектов для господдержки

Sputnik Абхазия

На программу развития сельского хозяйства госбюджетом Абхазии предусмотрено 150 миллионов рублей. 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T22:14+0300

2024-03-27T22:14+0300

2024-03-27T22:14+0300

в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Более 400 проектов было рассмотрели в рамках программы поддержки сельского хозяйства. Об этом Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. По его словам, отбор был тяжелым, были привлечены не только специалисты Минсельхоза, но и представители местной власти и главы сел. Из 150 миллионов рублей для развития сельского хозяйства – 10 предусматривается на приобретение химикатов для лечения сельхоз насаждений, 10 на помощь МТСам, остальное распределяется по районам. По словам Джопуа, больше всего средств выделено Очамчырскому району – 30 миллионов, Гулрыпшскому и Сухумскому районам по 15 миллионов, Гудаутскомк -25 миллионов, Ткуарчалскому и Галскому – по 10 миллионов рублей и Гагрскому- 5 миллионов рублей.

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абхазия, сельское хозяйство