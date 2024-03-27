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Минсельхоз рассмотрел более 400 проектов для господдержки
Минсельхоз рассмотрел более 400 проектов для господдержки
Sputnik Абхазия
На программу развития сельского хозяйства госбюджетом Абхазии предусмотрено 150 миллионов рублей. 27.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-27T22:14+0300
2024-03-27T22:14+0300
2024-03-27T22:14+0300
в абхазии
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Более 400 проектов было рассмотрели в рамках программы поддержки сельского хозяйства. Об этом Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. По его словам, отбор был тяжелым, были привлечены не только специалисты Минсельхоза, но и представители местной власти и главы сел. Из 150 миллионов рублей для развития сельского хозяйства – 10 предусматривается на приобретение химикатов для лечения сельхоз насаждений, 10 на помощь МТСам, остальное распределяется по районам. По словам Джопуа, больше всего средств выделено Очамчырскому району – 30 миллионов, Гулрыпшскому и Сухумскому районам по 15 миллионов, Гудаутскомк -25 миллионов, Ткуарчалскому и Галскому – по 10 миллионов рублей и Гагрскому- 5 миллионов рублей.
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абхазия, сельское хозяйство
абхазия, сельское хозяйство
Минсельхоз рассмотрел более 400 проектов для господдержки
На программу развития сельского хозяйства госбюджетом Абхазии предусмотрено 150 миллионов рублей.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Более 400 проектов было рассмотрели в рамках программы поддержки сельского хозяйства. Об этом Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.
По его словам, отбор был тяжелым, были привлечены не только специалисты Минсельхоза, но и представители местной власти и главы сел.
Из 150 миллионов рублей для развития сельского хозяйства – 10 предусматривается на приобретение химикатов для лечения сельхоз насаждений, 10 на помощь МТСам, остальное распределяется по районам.
По словам Джопуа, больше всего средств выделено Очамчырскому району – 30 миллионов, Гулрыпшскому и Сухумскому районам по 15 миллионов, Гудаутскомк -25 миллионов, Ткуарчалскому и Галскому – по 10 миллионов рублей и Гагрскому- 5 миллионов рублей.