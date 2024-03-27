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Парламентский комитет предложил приостановить решение земельных вопросов
Парламентский комитет предложил приостановить решение земельных вопросов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Комитет по аграрной политике Парламента Абхазии предложил приостановить решение земельных вопросов до момента, пока не будет наведен... 27.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Комитет по аграрной политике Парламента Абхазии предложил приостановить решение земельных вопросов до момента, пока не будет наведен порядок с ранее выделенными участками. Председатель комитета Тимур Бейя рассказал о причинах такого решения: Чтобы не допускать в дальнейшем таких проблем, комитет предложил пересмотреть общие подходы к решению этих вопросов "в пользу граждан и будущих поколений". Бейя подчеркнул, что можно выработать механизм последующего контроля и надзора за судьбой земельных участков. При этом депутат отметил, что есть немало добросовестных пользователей. Обычно это граждане, которые ведут личные хозяйства, но здесь чаще всего речь идет о небольших участках земли.
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парламент абхазии, абхазия
парламент абхазии, абхазия
Парламентский комитет предложил приостановить решение земельных вопросов
23:20 27.03.2024 (обновлено: 00:02 28.03.2024)
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Комитет по аграрной политике Парламента Абхазии предложил приостановить решение земельных вопросов до момента, пока не будет наведен порядок с ранее выделенными участками.
Председатель комитета Тимур Бейя рассказал о причинах такого решения:
После прохождения всех процедур права на земельные участки переходят к другим лицам. В лучшем случае участки остаются "застолбленными", и на этих землях ничего не происходит.
Земли выделяют для строительства определённого объекта. Он по факту строится, но, к примеру, на 1/20 части участка, когда остальная часть остается незадействованной.
Есть случаи, когда одни и те же граждане, чьей "профессиональной" деятельностью стало оформление участков с последующей переуступкой за вознаграждение, фигурируют во многих документах, связанных с землей.
Чтобы не допускать в дальнейшем таких проблем, комитет предложил пересмотреть общие подходы к решению этих вопросов "в пользу граждан и будущих поколений".
Бейя подчеркнул, что можно выработать механизм последующего контроля и надзора за судьбой земельных участков.
При этом депутат отметил, что есть немало добросовестных пользователей. Обычно это граждане, которые ведут личные хозяйства, но здесь чаще всего речь идет о небольших участках земли.