https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/parlamentskiy-komitet-predlozhil-priostanovit-reshenie-zemelnykh-voprosov-1050603077.html

Парламентский комитет предложил приостановить решение земельных вопросов

Парламентский комитет предложил приостановить решение земельных вопросов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Комитет по аграрной политике Парламента Абхазии предложил приостановить решение земельных вопросов до момента, пока не будет наведен... 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T23:20+0300

2024-03-27T23:20+0300

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в абхазии

парламент абхазии

абхазия

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Комитет по аграрной политике Парламента Абхазии предложил приостановить решение земельных вопросов до момента, пока не будет наведен порядок с ранее выделенными участками. Председатель комитета Тимур Бейя рассказал о причинах такого решения: Чтобы не допускать в дальнейшем таких проблем, комитет предложил пересмотреть общие подходы к решению этих вопросов "в пользу граждан и будущих поколений". Бейя подчеркнул, что можно выработать механизм последующего контроля и надзора за судьбой земельных участков. При этом депутат отметил, что есть немало добросовестных пользователей. Обычно это граждане, которые ведут личные хозяйства, но здесь чаще всего речь идет о небольших участках земли.

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