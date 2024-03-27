https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/peretok-iz-rossii-tarify-i-veer-intervyu-glavy-chernomorenergo-1050598049.html

Переток из России, тарифы и "веер": интервью главы "Черноморэнерго"

Переток из России, тарифы и "веер": интервью главы "Черноморэнерго"

Sputnik Абхазия

Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия рассказал в большом в интервью Sputnik о состоянии энергетической отрасли республики, объемах перетока... 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T12:10+0300

2024-03-27T12:10+0300

2024-03-27T15:54+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

энергосбережение

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SputnikШестичасовой "веер"25 марта в Абхазии ввели шестичасовой график отключения электричества. Как объяснил Тимур Джинджолия, это связано с затянувшимся наступлением потепления, низким уровнем воды в водохранилище и достаточно высоким потреблением электроэнергии."Если сравнивать с прошлым годом, то 11 марта уровень воды и уровень притока позволял перейти на самодостаточное обеспечение электроэнергией. На сегодняшний день холода остаются, Джварское водохранилище находится высоко в горах. Когда у нас идет дождь, ливни, у некоторых складывается ощущение, что в Джварском водохранилище соответственно наполняется", - отметил он.Приток воды в Джварском водохранилище на сегодняшний день соответствует 60 кубометрам воды в секунду, для полного обеспечения Абхазии электроэнергией, приток должен составлять 100-120 кубометров, добавил Джинджолия.Переток электроэнергии из России"Был завершен социальный переток, для того, чтобы максимально сгладить ограничения для населения, правительством и нами было принято решение о приобретении электроэнергии. Сначала оплатили 6 миллионов, затем 10 миллионов киловатт часов, порядка 40 миллионов рублей было оплачено. Это было сделано для того, чтобы сохранить уровень воды в платине, и чтобы мы смогли в таком жестком графике, но как-то обеспечить население электроэнергией", - подчеркнул гендиректор "Черноморэнерго".С конца 2023 по начало 2024 года Абхазия оплатила 1 миллиард 160 миллионов рублей за переток электричества из России. В рамках социального пакета в этом году республика получила 302 миллионов киловатт часов, сообщил Джинджолия.В 2022 году Абхазия получила 3 миллиарда киловатт часов, в 2023 году было снижение потребления на 300 миллионов киловатт часов - республика потребила около 2,7 миллиардов киловатт часов. По прошлому году, дефицит электроэнергии составил около 700 миллионов киловатт часов. "У нас два пути, первый - развитие генерации и второй путь - налаживание платежной дисциплины и экономии у абонентов наших", - заметил он.Прогнозы на турсезонЧто касается летнего курортного сезона, "Черноморэнерго" не прогнозирует отключений света в связи с энергодефицитом.Глава "Черноморэнерго" рассказал, что помимо государственной программы по установке новых приборов учета, активная работа идет по установке приборов в коммерческих организациях. В скором времени в Гагре их количество достигнет тысячи единиц.Говоря о росте тарифов Джинджолия подчеркнул, что реакция населения неоднозначная - при этом увеличение тарифа - вынужденная мера. "В прошлом году, мы покупали 1 киловатт электричества в России практически за 4 рубля. Если мы в дальнейшем будем сталкиваться с такими проблемами, то мы должны понимать, что держать тарифа на уровне 40 копеек было невозможно", - сказал он.Также Джинджолия отметил, что "Черноморэнерго" занимается совершенствованием энергетической системы республики - это прокладка новых линий электропередач, улучшение работы трансформаторных станций по всей республике. По оценке специалистов, порядка 70% подстанций требуют срочной реконструкции.Отмечая негативное влияние на энергетическую отрасль майнинг ферм, Джинджолия подчеркнул, что масштабы этой деятельности гораздо меньше, чем раньше. Однако, майнинг - главная причина энегодифицита в стране.

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