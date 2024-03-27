https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/politolog-kornilov-zapad-budet-otritsat-libo-zamalchivat-svyaz-kieva-s-teraktom-1050597328.html

Политолог Корнилов: Запад будет отрицать либо замалчивать связь Киева с терактом

Политолог Корнилов: Запад будет отрицать либо замалчивать связь Киева с терактом

Sputnik Абхазия

Западные СМИ активно бросились отрабатывать тему якобы непричастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле", отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир... 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T15:19+0300

2024-03-27T15:19+0300

2024-03-27T15:19+0300

радио

теракт в "крокус сити холле"

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1b/1050597164_15:0:785:433_1920x0_80_0_0_55a19b1da798c44236e21ce57007a893.jpg

Политолог Корнилов: Запад будет отрицать либо замалчивать связь Киева с терактом Sputnik Абхазия Политолог Корнилов: Запад будет отрицать либо замалчивать связь Киева с терактом

Запад очень боится доказательств связи Украины с терактом в "Крокус Сити Холле", западная пропаганда убеждает читателя и зрителя не верить в доказательства, но получается плохо, считает политолог, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов."Читаешь западную прессу и диву даешься, как вообще можно так писать. Например, редакционная колонка газеты The Times пишет, что Владимир Путин сообщил, что террористы бежали в сторону Украины, но "не привел никаких доказательств". Простите, как это? А на карту географическую глянуть вы не догадались? И все публикации сейчас подобного рода, они кинулись активно тему отрабатывать – "ни в коем случае не верьте, что это Украина". Все публикации сводятся к тому, чтобы под самыми разными предлогами убедить в этом свою аудиторию. При этом они понимают прекрасно, что четверка террористов начнет говорить. Неважно, на каком языке, но в итоге они скажут, почему они бежали в сторону Украины. И вот это вызывает, конечно, бешеную панику на Западе", – сказал Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.Поэтому раскручивается тема "выбивания доказательств" из задержанных участников теракта, считает политолог."Уже активно обкладывают все их будущие заявления "коконом": мол, их обязательно будут пытать, вы заранее не верьте тому, что они будут говорить, поскольку из них выбьют показания. Чтобы любое сообщение о связи Украины или западных служб с этой историей вообще никак не воспринималось на Западе, никоим образом. Просто будут замалчивать или говорить заранее, что это ложь. Вот так эта пропаганда и работает", – заключил Корнилов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

теракт в "крокус сити холле", подкасты, аудио