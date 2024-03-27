https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/takie-obstoyatelstva-kove-i-zhordaniya-o-teatralnoy-zhizni-abkhazii---1050599904.html

Такие обстоятельства: Кове и Жордания о театральной жизни Абхазии

Такие обстоятельства: Кове и Жордания о театральной жизни Абхазии

Sputnik Абхазия

Какое значение имеет сегодня театр в Абхазии, как сказывается отсутствие театральной критики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились актер и... 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T17:49+0300

2024-03-27T17:49+0300

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Такие обстоятельства: Кове и Жордания о театральной жизни Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кове и Жордания о театральной жизни Абхазии

Какое значение имеет сегодня театр в Абхазии, как сказывается отсутствие театральной критики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились актер и режиссер РУСДРАМа, Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания и режиссер-постановщик Абхазского драмтеатра, Заслуженный работник культуры Абхазии, Заслуженный артист России Адгур Кове.Гости студии поделились своим мнением о том, какую роль сегодня играет театр в жизни человека и как в целом оценивать работу театров.По мнению Адгура Ков, отсутствие института театральной критики мешает развитию театров. Нужен грамотный зритель, который должен объяснять, что плохо, что получилось и почему, чтобы избежать дилетантских высказываний, отметил Кове.Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания рассказал, как гастроли театра сказываются на его развитии.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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