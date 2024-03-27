https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/takie-obstoyatelstva-kove-i-zhordaniya-o-teatralnoy-zhizni-abkhazii---1050599904.html
Такие обстоятельства: Кове и Жордания о театральной жизни Абхазии
Такие обстоятельства: Кове и Жордания о театральной жизни Абхазии
Sputnik Абхазия
Какое значение имеет сегодня театр в Абхазии, как сказывается отсутствие театральной критики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились актер и... 27.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-27T17:49+0300
2024-03-27T17:49+0300
2024-03-27T18:24+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазский государственный театр
русдрам
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1b/1050601104_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_1812628ef8375709268e3009a6171594.jpg
Такие обстоятельства: Кове и Жордания о театральной жизни Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Кове и Жордания о театральной жизни Абхазии
Какое значение имеет сегодня театр в Абхазии, как сказывается отсутствие театральной критики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились актер и режиссер РУСДРАМа, Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания и режиссер-постановщик Абхазского драмтеатра, Заслуженный работник культуры Абхазии, Заслуженный артист России Адгур Кове.Гости студии поделились своим мнением о том, какую роль сегодня играет театр в жизни человека и как в целом оценивать работу театров.По мнению Адгура Ков, отсутствие института театральной критики мешает развитию театров. Нужен грамотный зритель, который должен объяснять, что плохо, что получилось и почему, чтобы избежать дилетантских высказываний, отметил Кове.Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания рассказал, как гастроли театра сказываются на его развитии.Полную версию интервью слушайте в подкасте.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1b/1050601104_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_20ea3f8555861291c533f3ddd8b2c8cc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазский государственный театр, русдрам, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазский государственный театр, русдрам, аудио
Какое значение имеет сегодня театр в Абхазии, как сказывается отсутствие театральной критики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились актер и режиссер РУСДРАМа, Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания и режиссер-постановщик Абхазского драмтеатра, Заслуженный работник культуры Абхазии, Заслуженный артист России Адгур Кове.
Гости студии поделились своим мнением о том, какую роль сегодня играет театр в жизни человека и как в целом оценивать работу театров.
По мнению Адгура Ков, отсутствие института театральной критики мешает развитию театров. Нужен грамотный зритель, который должен объяснять, что плохо, что получилось и почему, чтобы избежать дилетантских высказываний, отметил Кове.
Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания рассказал, как гастроли театра сказываются на его развитии.
Полную версию интервью слушайте в подкасте.