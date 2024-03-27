https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/timur-dzhindzholiya-rasskazal-o-veernykh-otklyucheniyakh-i-plate-po-novym-tarifam--1050602132.html

Тимур Джинджолия рассказал о веерных отключениях и плате по новым тарифам

Тимур Джинджолия рассказал о веерных отключениях и плате по новым тарифам

Sputnik Абхазия

Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия в интервью Sputnik рассказал о состоянии энергетической отрасли в республике. 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T16:00+0300

2024-03-27T16:00+0300

2024-03-27T20:52+0300

в абхазии

электроэнергетика

черноморэнерго

видео

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Шестичасовое отключение электричества в сутки, введенное 25 марта связано с низким уровнем воды в Джварском водохранилище и с высоким потреблением электроэнергии в республике. Уровень воды будет повышаться по мере потепления, сейчас температура воздуха низкое, что не позволяет обойтись без веерных отключений, сообщил глава "Черноморэнерго"."Когда у нас здесь идет дождь, ливни, у некоторых складывается ощущение, что и Джварское водохранилище соответственно наполняется. Буквально по вчерашней информации температура была порядка 8-10 градусов мороза", - рассказал он.С конца 2023 по начало 2024 года Абхазия оплатила 1 миллиард 160 миллионов рублей за переток электричества из России. В рамках социального перетока в этом году республика получила 302 миллионов киловатт часов.Что касается роста тарифа за потребленную электроэнергию, то реакция населения разная, процент собираемости составляет около 16-17%, рассказал он.

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