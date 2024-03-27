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Турбаза: Ампар о перспективах развития спортивного туризма в Абхазии
Турбаза: Ампар о перспективах развития спортивного туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как развивать спортивный туризм в Абхазии, каков опыт других стран, в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" своим мнением поделился заслуженный... 27.03.2024, Sputnik Абхазия
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Турбаза: Ампар о перспективах развития спортивного туризма
Sputnik Абхазия
Турбаза: Ампар о перспективах развития спортивного туризма
О том, как развивать спортивный туризм в Абхазии, каков опыт других стран, в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" своим мнением поделился заслуженный работник физической культуры и спорта республики Рафаэль Ампар."В Абхазии пока серьезно не занимаются спортивным туризмом. Но есть различные виды – это и конный туризм, и велотуризм, и мототуризм, яхтинг. Направлений много. Это приносит, может, не колоссальную, но хорошую прибыль и стране, и людям, которые работают в Абхазии в различных сферах", – отметил Ампар. При этом у Абхазии большой потенциал для развития спортивного туризма, но все зависит от инфраструктуры. "Можно пробивать маршруты. Минтуризма и Госкомитет по делам молодежи и спорту совместно должны обсудить и разработать какую-то программу. Они должны участвовать в этом. Просто за это нужно взяться как можно серьезнее. Было бы здорово, если бы в наших санаториях были инструкторы по спортивному туризму", – считает Ампар. Подробности слушайте в подкасте.
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О том, как развивать спортивный туризм в Абхазии, каков опыт других стран, в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" своим мнением поделился заслуженный работник физической культуры и спорта республики Рафаэль Ампар.
"В Абхазии пока серьезно не занимаются спортивным туризмом. Но есть различные виды – это и конный туризм, и велотуризм, и мототуризм, яхтинг. Направлений много. Это приносит, может, не колоссальную, но хорошую прибыль и стране, и людям, которые работают в Абхазии в различных сферах", – отметил Ампар.
При этом у Абхазии большой потенциал для развития спортивного туризма, но все зависит от инфраструктуры.
"Можно пробивать маршруты. Минтуризма и Госкомитет по делам молодежи и спорту совместно должны обсудить и разработать какую-то программу. Они должны участвовать в этом. Просто за это нужно взяться как можно серьезнее. Было бы здорово, если бы в наших санаториях были инструкторы по спортивному туризму", – считает Ампар.
Подробности слушайте в подкасте.