https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/vs-rossii-unichtozhili-dve-stantsii-radioelektronnoy-borby-na-donetskom-napravlenii-1050597821.html

ВС России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы На Донецком направлении

ВС России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы На Донецком направлении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. На Донецком направлении ВСУ потеряли два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля, сообщило Минобороны России. 27.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-27T15:45+0300

2024-03-27T15:45+0300

2024-03-27T15:45+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. На Донецком направлении ВСУ потеряли два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля, сообщило Минобороны России.В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: САУ М109 Paladin производства США, гаубица М198 производства США, САУ PzH 2000 производства ФРГ, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н", а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены места сборки и хранения беспилотников, живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах. Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17352 беспилотника, 489 зенитных ракетных комплексов, 15614 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8546 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20260 единиц специальной военной автомобильной техники.

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