https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/fond-ashana-otkryl-sbor-na-lechenie-sabiny-pachuliya-1050623937.html

Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Сабины Пачулия

Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Сабины Пачулия

Sputnik Абхазия

У Сабины Пачулия сколиоз четвертой степени, в 2019 году ей провели операцию на позвоночнике, в 2021 году — поэтапную коррекцию. В этом году ей нужно сделать... 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T23:11+0300

2024-03-28T23:11+0300

2024-03-28T23:11+0300

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Сабины Пачулия. Благодаря неравнодушным гражданам, в 2019 году в клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии имени Цивьяна в Новосибирске девочке уже сделали первую операцию по выпрямлению позвоночника с помощью металлических штифтов, а в 2021 году — этапную коррекцию и перемонтаж конструкции, фиксирующей позвоночник. В такой же коррекции Сабина нуждается и сейчас. Для этого нужно собрать 135 286 рублей. Эта операция необходима для того, чтобы девочка смогла вырасти здоровой и полноценной. Если ее не сделать, то все вмешательства, проведенные ранее, окажутся бесполезными.О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте фонда.

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