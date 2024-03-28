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Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Сабины Пачулия
Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Сабины Пачулия
Sputnik Абхазия
У Сабины Пачулия сколиоз четвертой степени, в 2019 году ей провели операцию на позвоночнике, в 2021 году — поэтапную коррекцию. В этом году ей нужно сделать... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T23:11+0300
2024-03-28T23:11+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Сабины Пачулия. Благодаря неравнодушным гражданам, в 2019 году в клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии имени Цивьяна в Новосибирске девочке уже сделали первую операцию по выпрямлению позвоночника с помощью металлических штифтов, а в 2021 году — этапную коррекцию и перемонтаж конструкции, фиксирующей позвоночник. В такой же коррекции Сабина нуждается и сейчас. Для этого нужно собрать 135 286 рублей. Эта операция необходима для того, чтобы девочка смогла вырасти здоровой и полноценной. Если ее не сделать, то все вмешательства, проведенные ранее, окажутся бесполезными.О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте фонда.
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости
Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Сабины Пачулия
У Сабины Пачулия сколиоз четвертой степени, в 2019 году ей провели операцию на позвоночнике, в 2021 году — поэтапную коррекцию. В этом году ей нужно сделать еще одну коррекцию.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Сабины Пачулия.
У Сабины сколиоз четвертой степени, приводящий к деформации ребер и грудной клетки, нарушению расположения внутренних органов.
Благодаря неравнодушным гражданам, в 2019 году в клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии имени Цивьяна в Новосибирске девочке уже сделали первую операцию по выпрямлению позвоночника с помощью металлических штифтов, а в 2021 году — этапную коррекцию и перемонтаж конструкции, фиксирующей позвоночник.
В такой же коррекции Сабина нуждается и сейчас. Для этого нужно собрать 135 286 рублей.
Эта операция необходима для того, чтобы девочка смогла вырасти здоровой и полноценной. Если ее не сделать, то все вмешательства, проведенные ранее, окажутся бесполезными.
О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте
фонда.