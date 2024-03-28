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Главный четверг: Аршба о налоговой политике в Ткуарчалском районе Абхазии
Главный четверг: Аршба о налоговой политике в Ткуарчалском районе Абхазии
Sputnik Абхазия
Как работает налоговая служба Ткуарчалского района, из чего складывается налогооблагаемая база, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T15:42+0300
2024-03-28T15:42+0300
2024-03-28T18:21+0300
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Главный четверг: Ашба о сборе налогов в Ткуарчалском районе Абхазии
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Ашба о сборе налогов в Ткуарчалском районе Абхазии
По словам Аршба, 2024 год начался неплохо, за два месяца план по налогам выполнен на 210 процентов, значительно превышен показатель аналогичного периода прошлого года. "Думаю, что будем работать в таком же темпе, план 2024 года будет нам под силу, и мы его выполним", – сказал Аршба. При этом, отметил начальник инспекции, налогооблагаемая база в районе не меняется из года в год, она остается примерно на одном уровне. Налогоплательщики в Абхазии стали более ответственными, отметил Аршба. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, налоги, ткуарчальский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, налоги, ткуарчальский район, аудио
Главный четверг: Аршба о налоговой политике в Ткуарчалском районе Абхазии
15:42 28.03.2024 (обновлено: 18:21 28.03.2024)
Как работает налоговая служба Ткуарчалского района, из чего складывается налогооблагаемая база, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал начальник налоговой инспекции по Ткуарчалскому району Владислав Аршба.
По словам Аршба, 2024 год начался неплохо, за два месяца план по налогам выполнен на 210 процентов, значительно превышен показатель аналогичного периода прошлого года.
"Думаю, что будем работать в таком же темпе, план 2024 года будет нам под силу, и мы его выполним", – сказал Аршба.
При этом, отметил начальник инспекции, налогооблагаемая база в районе не меняется из года в год, она остается примерно на одном уровне.
Налогоплательщики в Абхазии стали более ответственными, отметил Аршба.
Подробности слушайте в подкасте
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