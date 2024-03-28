https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/grazhdanin-i-nachalnik-otyrba-o-deklarirovanii-dokhodov-v-abkhazii--1050617379.html
Гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии
Гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Глава антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Рустам Отырба в эфире радио Sputnik рассказал о процессе декларирования доходов и... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T12:56+0300
2024-03-28T12:56+0300
2024-03-28T13:30+0300
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гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии
Sputnik Абхазия
гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии
Процесс декларирования проходит относительно стабильно, рассказал Рустам Отырба.За отчетный период организации Абхазии предоставили 6050 деклараций о доходах и расходах. Это примерно на 300 деклараций больше, чем за предыдущий период . Отырба подчеркнул, что точного количества государственных служащих, которые должны сдать декларации, нет. Как отметил глава управления, основанием для проверки декларации может служить информация о том, что у декларанта есть имущество, не указанное в документах. Об этом могут сообщить юрлица, госучреждения или СМИ. Подробнее о том, как идет процесс декларирования, сколько было подано деклараций и как их проверяют, слушайте в подкасте.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, доходы, декларация о доходах, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, доходы, декларация о доходах, аудио
Гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии
12:56 28.03.2024 (обновлено: 13:30 28.03.2024)
Глава антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Рустам Отырба в эфире радио Sputnik рассказал о процессе декларирования доходов и расходов госслужащих и депутатов.
Процесс декларирования проходит относительно стабильно, рассказал Рустам Отырба.
За отчетный период организации Абхазии предоставили 6050 деклараций о доходах и расходах. Это примерно на 300 деклараций больше, чем за предыдущий период . Отырба подчеркнул, что точного количества государственных служащих, которые должны сдать декларации, нет.
Как отметил глава управления, основанием для проверки декларации может служить информация о том, что у декларанта есть имущество, не указанное в документах. Об этом могут сообщить юрлица, госучреждения или СМИ.
Подробнее о том, как идет процесс декларирования, сколько было подано деклараций и как их проверяют, слушайте в подкасте
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