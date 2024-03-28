https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/grazhdanin-i-nachalnik-otyrba-o-deklarirovanii-dokhodov-v-abkhazii--1050617379.html

Гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии

Гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии

Sputnik Абхазия

Глава антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Рустам Отырба в эфире радио Sputnik рассказал о процессе декларирования доходов и... 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T12:56+0300

2024-03-28T12:56+0300

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декларация о доходах

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гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии Sputnik Абхазия гражданин и начальник: Отырба о декларировании доходов в Абхазии

Процесс декларирования проходит относительно стабильно, рассказал Рустам Отырба.За отчетный период организации Абхазии предоставили 6050 деклараций о доходах и расходах. Это примерно на 300 деклараций больше, чем за предыдущий период . Отырба подчеркнул, что точного количества государственных служащих, которые должны сдать декларации, нет. Как отметил глава управления, основанием для проверки декларации может служить информация о том, что у декларанта есть имущество, не указанное в документах. Об этом могут сообщить юрлица, госучреждения или СМИ. Подробнее о том, как идет процесс декларирования, сколько было подано деклараций и как их проверяют, слушайте в подкасте.

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