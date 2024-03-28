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Посчитать все: Отырба рассказал, как работает закон о декларировании
Посчитать все: Отырба рассказал, как работает закон о декларировании
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Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу 1 июля... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T18:37+0300
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Процесс декларирования доходов и расходов проходит относительно стабильно по сравнению с предыдущими периодами, рассказал в интервью Sputnik глава антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Рустам Отырба.Сегодня количество вовремя поданных деклараций составляет 6050. По словам Отырба, наблюдается положительная динамика — количество декларантов растет. "Сейчас, если я не ошибаюсь, 11 800 деклараций хранится. При необходимости они будут изучаться как Министерством по налогам и сборам, так и правоохранительными органами, так как им предоставлен соответствующий доступ к информации", – отметил Отырба. Он подчеркнул, что основаниями для проверки поданных деклараций может стать информация о наличии у того или иного декларанта имущества, которое он не указал. Эти данные могут быть предоставлены юридическими лицами, СМИ, госучреждениями.
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Посчитать все: Отырба рассказал, как работает закон о декларировании
18:37 28.03.2024 (обновлено: 18:43 28.03.2024)
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу 1 июля 2021 года.
Процесс декларирования доходов и расходов проходит относительно стабильно по сравнению с предыдущими периодами, рассказал в интервью Sputnik глава антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Рустам Отырба.
Сегодня количество вовремя поданных деклараций составляет 6050. По словам Отырба, наблюдается положительная динамика — количество декларантов растет.
"Сейчас, если я не ошибаюсь, 11 800 деклараций хранится. При необходимости они будут изучаться как Министерством по налогам и сборам, так и правоохранительными органами, так как им предоставлен соответствующий доступ к информации", – отметил Отырба.
Он подчеркнул, что основаниями для проверки поданных деклараций может стать информация о наличии у того или иного декларанта имущества, которое он не указал. Эти данные могут быть предоставлены юридическими лицами, СМИ, госучреждениями.