https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/poschitat-vse-otyrba-rasskazal-kak-rabotaet-zakon-o-deklarirovanii-1050621887.html

Посчитать все: Отырба рассказал, как работает закон о декларировании

Посчитать все: Отырба рассказал, как работает закон о декларировании

Sputnik Абхазия

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу 1 июля... 28.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-28T18:37+0300

2024-03-28T18:37+0300

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Процесс декларирования доходов и расходов проходит относительно стабильно по сравнению с предыдущими периодами, рассказал в интервью Sputnik глава антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Рустам Отырба.Сегодня количество вовремя поданных деклараций составляет 6050. По словам Отырба, наблюдается положительная динамика — количество декларантов растет. "Сейчас, если я не ошибаюсь, 11 800 деклараций хранится. При необходимости они будут изучаться как Министерством по налогам и сборам, так и правоохранительными органами, так как им предоставлен соответствующий доступ к информации", – отметил Отырба. Он подчеркнул, что основаниями для проверки поданных деклараций может стать информация о наличии у того или иного декларанта имущества, которое он не указал. Эти данные могут быть предоставлены юридическими лицами, СМИ, госучреждениями.

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