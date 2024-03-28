https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/posrednik-dzhopua-o-putine-i-programme-podderzhki-selskogo-khozyaystva-1050600407.html
Посредник: Джопуа о путине и программе поддержки сельского хозяйства
Посредник: Джопуа о путине и программе поддержки сельского хозяйства
Sputnik Абхазия
О ходе хамсовой путины, государственной поддержке сельского хозяйства и проектах, которые в этом году собираются реализовать, в эфире радио Sputnik рассказал... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T10:51+0300
2024-03-28T10:51+0300
2024-03-28T12:52+0300
радио
абхазия
сельское хозяйство
рыбный промысел в абхазии
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Посредник: Джопуа о путине, программе поддержки сельского хозяйства
Sputnik Абхазия
Посредник: Джопуа о путине, программе поддержки сельского хозяйства
Хамсовая путина состоялась, из 52 тысяч тонн, допустимых согласно установленной квоте, сегодня выловлено более 46 тысяч тонн рыбы, сообщил Джопуа. По его словам, половина рыболовецких судов уже покинули акваторию Абхазии, а несколько рыбных предприятий пока продолжают вылов хамсы, чтобы освоить квоту, которую оплатили. Путина хамсы завершится 31 марта.Джопуа сообщил, что рассматривается вопрос изменения профиля деятельности рыбных предприятий, которые работают в черте города.В рамках программы поддержки государством сельского хозяйства, на которую выделено 150 миллионов рублей, рассмотрено более 400 проектов. Из 150 миллионов рублей на приобретение химикатов для лечения сельскохозяйственных насаждений предусмотрено 10 миллионов рублей, столько же на оказание помощи МТС, остальные средства распределятся по районам.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, сельское хозяйство, рыбный промысел в абхазии, посредник, подкасты, аудио
абхазия, сельское хозяйство, рыбный промысел в абхазии, посредник, подкасты, аудио
Посредник: Джопуа о путине и программе поддержки сельского хозяйства
10:51 28.03.2024 (обновлено: 12:52 28.03.2024)
О ходе хамсовой путины, государственной поддержке сельского хозяйства и проектах, которые в этом году собираются реализовать, в эфире радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
Хамсовая путина состоялась, из 52 тысяч тонн, допустимых согласно установленной квоте, сегодня выловлено более 46 тысяч тонн рыбы, сообщил Джопуа. По его словам, половина рыболовецких судов уже покинули акваторию Абхазии, а несколько рыбных предприятий пока продолжают вылов хамсы, чтобы освоить квоту, которую оплатили. Путина хамсы завершится 31 марта.
Джопуа сообщил, что рассматривается вопрос изменения профиля деятельности рыбных предприятий, которые работают в черте города.
В рамках программы поддержки государством сельского хозяйства, на которую выделено 150 миллионов рублей, рассмотрено более 400 проектов. Из 150 миллионов рублей на приобретение химикатов для лечения сельскохозяйственных насаждений предусмотрено 10 миллионов рублей, столько же на оказание помощи МТС, остальные средства распределятся по районам.
Полная версия беседы в аудиофайле
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