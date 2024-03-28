https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/svo-rossiyskiy-invar-proshivaet-natovskie-tanki-navylet-1050603462.html
СВО: российский "Инвар" прошивает натовские танки навылет
СВО: российский "Инвар" прошивает натовские танки навылет
Sputnik Абхазия
Противотанковые ракеты "Инвар-М1" комплекса управляемого вооружения "Рефлекс-М" приумножают славу русского оружия в борьбе с натовской бронетехникой на... 28.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-28T09:00+0300
2024-03-28T09:00+0300
2024-03-28T10:25+0300
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Их боевое превосходство над западными аналогами очевидно, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Источник РИА Новости подчеркнул, что управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях и за счет тандемной кумулятивной боевой части пробивают около 800 мм гомогенной (состоящей из одного сплава) брони за дополнительной динамической защитой, то есть "прошивают" любую технику НАТО, в том числе танки в лобовой проекции. На дистанции до 5500 метров. Украинская англоязычная газета Kyiv Post сообщила: лучшие западные танки Leopard 2, Challenger 2 и Abrams – на поле боя ожиданий "чуда" не оправдали.Комплексы управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М", интегрированные в системы управления танков Т-72Б3М, Т-80БВ, Т90А/М, БМП-3 и БМД-4М значительно увеличивают ударное могущество танковых и мотострелковых подразделений Сухопутных войск, береговых частей ВМФ, десантно-штурмовых подразделений ВДВ России. Высокоточные ракеты "Инвар-М1" применяются из орудий калибра 125 мм, наводятся полуавтоматически по лазерному лучу. Прицельная дальность до 5,5 км позволяет поражать бронетехнику противника до выхода ее на рубеж открытия огня: бронебойно-подкалиберным снарядом – на дистанцию 2,5 км, ракетой TOW-2 – на 4 км.Необходимо учитывать, что зона СВО сверху "уплотнена" российскими всевидящими вертолетами Ка-52 (противотанковые ракеты "Вихрь-М" дальностью до 10 км), ударными "Ланцетами", а также FPV-дронами "Упырь". Несмотря на такое серьезное "соперничество", противотанковые ракеты "Инвар-М1" демонстрируют чрезвычайно высокую эффективность в борьбе с защищенными наземными, надводными и низколетящими целями. Не только на украинском ТВД.Мировое признаниеВ ходе боевого применения "Инвар" выстреливается непосредственно в лазерный луч наведения (невидимого спектра) со скоростью 400 м/сек. Световой поток создает информационное поле, которое воспринимает фотоприемник в кормовой части ракеты. Так определяется отклонение от центра луча. Бортовая аппаратура в полуавтоматическом режиме корректирует полет к цели. Наводчику необходимо лишь несколько секунд удерживать марку прицела на объекте.Ракета способна преодолевать препятствия – дымовые завесы от горящей на поле боя техники или облака пыли. В сложных условиях комплекс использует режим высокой траектории полета: ракета снижается на линию лазерного луча за две секунды до встречи с целью.В странах НАТО противотанковый комплекс "Рефлекс-М" получил наименование "Снайпер" (Sniper). Вполне ожидаемо, поскольку "лучший в мире" американский "Джавелин" значительно уступает по точности, дальности и надежности. Ракета 9М119М1 "Инвар-М" с кумулятивной боевой частью тандемного типа принята на вооружение во второй половине 1990-х. Американские аналоги "Джавелин" – в 1996 году, TOW-2 – в 1991-м.Твердотопливные «Инвары» остаются боеспособными весь срок службы, и не нуждаются в сервисе. Для поражения пехоты, инженерных сооружений и легкобронированной техники разработан вариант ракеты с термобарической боевой частью. Ракета может работать в составе комплекса управляемого вооружения "Разрыв" 9К118 – для 125-мм буксируемой противотанковой пушки 2А45М "Спрут-Б".Боевое могущество и надежность предопределили высокий авторитет этого оружия в Азербайджане, Алжире, Беларуси, Гвинее, Египте, Индии, Ираке, Иране, Казахстане, Кыргызстане, КНДР, Молдове, Туркменистане и многих других государствах. Активно используются оригинальные "Инвары" (ОПК РФ) и лицензионные модификации. Так, увлеченная совершенством российских танков Т-90 Индия ранее приобрела 10 тысяч «Инваров», затем наладила лицензионное производство еще 15 тысяч таких ракет.Мировое признание вполне заслужено. Доказано практически, что комплекс "Рефлекс-М" с ракетами "Инвар-М" повышает боевую эффективность российских танков в три раза. Технологическое совершенствование продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/svo-glavnye-tseli-rossiyskikh-udarov--morskie-drony-aerodromy-gur-i-sbu-1050591484.html
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спецоперация, колумнисты, мнение, авторы, россия, нато, военная техника
спецоперация, колумнисты, мнение, авторы, россия, нато, военная техника
СВО: российский "Инвар" прошивает натовские танки навылет
09:00 28.03.2024 (обновлено: 10:25 28.03.2024)
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Противотанковые ракеты "Инвар-М1" комплекса управляемого вооружения "Рефлекс-М" приумножают славу русского оружия в борьбе с натовской бронетехникой на украинском ТВД.
Их боевое превосходство над западными аналогами очевидно, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Российские противотанковые ракеты комплекса "Рефлекс-М" в зоне спецоперации эффективно уничтожают бронетехнику ВСУ, включая мифологизированные натовские образцы. Зафиксированы эпизоды детонации боекомплекта от первого же попадания.
Источник РИА Новости подчеркнул, что управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях и за счет тандемной кумулятивной боевой части пробивают около 800 мм гомогенной (состоящей из одного сплава) брони за дополнительной динамической защитой, то есть "прошивают" любую технику НАТО, в том числе танки в лобовой проекции. На дистанции до 5500 метров. Украинская англоязычная газета Kyiv Post сообщила: лучшие западные танки Leopard 2, Challenger 2 и Abrams – на поле боя ожиданий "чуда" не оправдали.
Комплексы управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М", интегрированные в системы управления танков Т-72Б3М, Т-80БВ, Т90А/М, БМП-3 и БМД-4М значительно увеличивают ударное могущество танковых и мотострелковых подразделений Сухопутных войск, береговых частей ВМФ, десантно-штурмовых подразделений ВДВ России. Высокоточные ракеты "Инвар-М1" применяются из орудий калибра 125 мм, наводятся полуавтоматически по лазерному лучу. Прицельная дальность до 5,5 км позволяет поражать бронетехнику противника до выхода ее на рубеж открытия огня: бронебойно-подкалиберным снарядом – на дистанцию 2,5 км, ракетой TOW-2 – на 4 км.
В дуэльной ситуации комплекс "Рефлекс-М" и ракета "Инвар-М1" заведомо обеспечивают превосходство над противником. Так, фора в два километра дает российскому экипажу 2 – 4 минуты, за которые можно выпустить 5 – 10 ракет. Время полета к цели на максимальной дальности – 17 секунд.
Необходимо учитывать, что зона СВО сверху "уплотнена" российскими всевидящими вертолетами Ка-52 (противотанковые ракеты "Вихрь-М" дальностью до 10 км), ударными "Ланцетами", а также FPV-дронами "Упырь".
Несмотря на такое серьезное "соперничество", противотанковые ракеты "Инвар-М1" демонстрируют чрезвычайно высокую эффективность в борьбе с защищенными наземными, надводными и низколетящими целями. Не только на украинском ТВД.
В ходе боевого применения "Инвар" выстреливается непосредственно в лазерный луч наведения (невидимого спектра) со скоростью 400 м/сек. Световой поток создает информационное поле, которое воспринимает фотоприемник в кормовой части ракеты. Так определяется отклонение от центра луча. Бортовая аппаратура в полуавтоматическом режиме корректирует полет к цели. Наводчику необходимо лишь несколько секунд удерживать марку прицела на объекте.
Ракета способна преодолевать препятствия – дымовые завесы от горящей на поле боя техники или облака пыли. В сложных условиях комплекс использует режим высокой траектории полета: ракета снижается на линию лазерного луча за две секунды до встречи с целью.
В странах НАТО противотанковый комплекс "Рефлекс-М" получил наименование "Снайпер" (Sniper). Вполне ожидаемо, поскольку "лучший в мире" американский "Джавелин" значительно уступает по точности, дальности и надежности. Ракета 9М119М1 "Инвар-М" с кумулятивной боевой частью тандемного типа принята на вооружение во второй половине 1990-х. Американские аналоги "Джавелин" – в 1996 году, TOW-2 – в 1991-м.
Твердотопливные «Инвары» остаются боеспособными весь срок службы, и не нуждаются в сервисе. Для поражения пехоты, инженерных сооружений и легкобронированной техники разработан вариант ракеты с термобарической боевой частью. Ракета может работать в составе комплекса управляемого вооружения "Разрыв" 9К118 – для 125-мм буксируемой противотанковой пушки 2А45М "Спрут-Б".
Боевое могущество и надежность предопределили высокий авторитет этого оружия в Азербайджане, Алжире, Беларуси, Гвинее, Египте, Индии, Ираке, Иране, Казахстане, Кыргызстане, КНДР, Молдове, Туркменистане и многих других государствах. Активно используются оригинальные "Инвары" (ОПК РФ) и лицензионные модификации. Так, увлеченная совершенством российских танков Т-90 Индия ранее приобрела 10 тысяч «Инваров», затем наладила лицензионное производство еще 15 тысяч таких ракет.
Мировое признание вполне заслужено. Доказано практически, что комплекс "Рефлекс-М" с ракетами "Инвар-М" повышает боевую эффективность российских танков в три раза. Технологическое совершенствование продолжается.
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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.