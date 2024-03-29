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Более 177 граммов метадона изъяли у двоих россиян в Абхазии

Более 177 граммов метадона изъяли у двоих россиян в Абхазии

Sputnik Абхазия

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу на два месяца. 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T22:02+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Более 177 граммов метадона изъяли сотрудники МВД Абхазии у двоих россиян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В кармане брюк Орлова обнаружили 23 свертка с белым кристаллообразным веществом, у Сорокиной - еще 19.Шесть свертков были найдены в местах тайных закладок на улицах Инал-ипа, Чачба и на проспекте Аиааира, но большая часть запрещенных веществ была обнаружена по месту временного проживания задержанных. Всего сотрудники МВД изъяли 428 готовых к реализации свертков. Возбуждено уголовное дело. Орлов и Сорокина заключены под стражу на два месяца.

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