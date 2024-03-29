https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/grishanov-o-peregovorakh-po-ukraine-i-garantiyakh-bezopasnosti-1050627898.html

Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности

Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности

Sputnik Абхазия

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов рассказал о перспективах переговоров по... 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T13:10+0300

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Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности Sputnik Абхазия Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности

Москва предоставит гарантии законных интересов безопасности участников переговорного процесса по Украине. Однако только в том случае, если такие гарантии предоставят и России, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Что собой представляет мирная инициатива Китая, состоящая из 12 пунктов, и чем она отличается от "формулы Зеленского"? Есть ли перспективы в ближайшее время сесть за стол переговоров? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов. Слушайте подкаст.

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