https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/grishanov-o-peregovorakh-po-ukraine-i-garantiyakh-bezopasnosti-1050627898.html
Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности
Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности
Sputnik Абхазия
Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов рассказал о перспективах переговоров по... 29.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-29T13:10+0300
2024-03-29T13:10+0300
2024-03-29T13:10+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
россия
украина
нато
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1d/1050627984_0:0:360:204_1920x0_80_0_0_ed8e006ec10eae75e56a7c4963592e60.jpg
Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности
Sputnik Абхазия
Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности
Москва предоставит гарантии законных интересов безопасности участников переговорного процесса по Украине. Однако только в том случае, если такие гарантии предоставят и России, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Что собой представляет мирная инициатива Китая, состоящая из 12 пунктов, и чем она отличается от "формулы Зеленского"? Есть ли перспективы в ближайшее время сесть за стол переговоров? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов. Слушайте подкаст.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1d/1050627984_0:0:360:270_1920x0_80_0_0_3bb4e8faadc1922cbe26f61509c32b99.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, аудио
Гришанов о переговорах по Украине и гарантиях безопасности
Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов рассказал о перспективах переговоров по Украине.
Москва предоставит гарантии законных интересов безопасности участников переговорного процесса по Украине. Однако только в том случае, если такие гарантии предоставят и России, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Что собой представляет мирная инициатива Китая, состоящая из 12 пунктов, и чем она отличается от "формулы Зеленского"? Есть ли перспективы в ближайшее время сесть за стол переговоров? На эти вопросы в эфире радио Sputnik
ответил главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов.