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Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии
Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии
Sputnik Абхазия
Исполняющая обязанности главврача Детской республиканской больницы Инесса Камлия и врач-педиатр-гастроэнтеролог Илона Ардзинба рассказали, как обстоят дела с... 29.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-29T15:24+0300
2024-03-29T15:24+0300
2024-03-29T15:42+0300
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Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии
Для решения кадрового вопроса в сфере медицины Министерство здравоохранения Абхазии уже несколько лет реализует целевую программу обучения будущих врачей. В последнее время выпускники медвузов стали чаще возвращаться домой, и проблема дефицита кадров постепенно решается. Своим опытом трудоустройства после окончания вуза в эфире радио Sputnik поделилась детский врач-гастроэнтеролог Илона Ардзинба. Как она отметила, никаких проблем в не возникло. Ее непосредственный руководитель Инесса Камлия рассказала, как обстоят дела в целом в республике. Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии
15:24 29.03.2024 (обновлено: 15:42 29.03.2024)
Исполняющая обязанности главврача Детской республиканской больницы Инесса Камлия и врач-педиатр-гастроэнтеролог Илона Ардзинба рассказали, как обстоят дела с обручением и трудоустройством медиков в республике.
Для решения кадрового вопроса в сфере медицины Министерство здравоохранения Абхазии уже несколько лет реализует целевую программу обучения будущих врачей.
В последнее время выпускники медвузов стали чаще возвращаться домой, и проблема дефицита кадров постепенно решается.
Своим опытом трудоустройства после окончания вуза в эфире радио Sputnik поделилась детский врач-гастроэнтеролог Илона Ардзинба. Как она отметила, никаких проблем в не возникло. Ее непосредственный руководитель Инесса Камлия рассказала, как обстоят дела в целом в республике.