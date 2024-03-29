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Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии

Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии

Sputnik Абхазия

Исполняющая обязанности главврача Детской республиканской больницы Инесса Камлия и врач-педиатр-гастроэнтеролог Илона Ардзинба рассказали, как обстоят дела с... 29.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-29T15:24+0300

2024-03-29T15:24+0300

2024-03-29T15:42+0300

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Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: о подготовке кадров для медучреждений Абхазии

Для решения кадрового вопроса в сфере медицины Министерство здравоохранения Абхазии уже несколько лет реализует целевую программу обучения будущих врачей. В последнее время выпускники медвузов стали чаще возвращаться домой, и проблема дефицита кадров постепенно решается. Своим опытом трудоустройства после окончания вуза в эфире радио Sputnik поделилась детский врач-гастроэнтеролог Илона Ардзинба. Как она отметила, никаких проблем в не возникло. Ее непосредственный руководитель Инесса Камлия рассказала, как обстоят дела в целом в республике. Слушайте подкаст.

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