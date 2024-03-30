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https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/prirodnye-pozhary-kakoy-uscherb-nanes-ogon-selkhozkulturam-v-markule----1050635258.html
Природные пожары: какой ущерб нанес огонь сельхозкультурам в Маркуле
Природные пожары: какой ущерб нанес огонь сельхозкультурам в Маркуле
Sputnik Абхазия
Природные пожары бушевали в Абхазии в феврале этого года, они нанесли ущерб в том числе сельскохозяйственным культурам. 30.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-30T13:07+0300
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абхазия
сельское хозяйство
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С приближением весенних полевых работ в Абхазии ежегодно возникают природные пожары. МЧС это связывает с действиями жителей, которые поджигают сухую траву и кусты, чтобы расчистить территории. Это приводит к пожарам, которые часто представляют опасность для сельскохозяйственных культур.Происшествия, связанные с пожарами, произошли и в селе Маркула Очамчырского района. У семьи Эшсоуа Туйба огонь уничтожил два гектара малины и голубики. Заняться выращиванием этих культур Эшсоу и его два брата начали в 2019 году. Приложил немало усилий они заложили малину и голубику, и с тех пор получали хороший урожай — по две-три тонны за год. Продукция пользовалась большим спросом, ее покупали прямо на месте по хорошей цене.По словам Туйба, пожар произошел абсолютно неожиданно, и всего за 5-6 минут полностью уничтожил растения. По предварительным подсчетам, ущерб составил около двух миллионов рублей. Мужчина уже обратился в министерство сельского хозяйства, где обещали оказать поддержку в восстановлении плантации.У другого жителя села — Рауля Кокоскерия пострадала ореховая плантация в семь гектаров. За исключением нескольких десятков деревьев, все сгорело. Всего на плантации росло 10 тысяч корней ореха. Выращиванием этого вида сельскохозяйственной культуры он занялся еще 13 лет назад. Сейчас, когда деревья уже подросли и должны были дать хороший урожай, случилось несчастье.По словам Кокоскерия, чтобы спасти часть насаждений необходимо порезать деревья, оставив только корневую систему. Но и это не гарантирует положительного результата. Чтобы провести такую работу нужны немалые средства, своими силами житель справиться не сможет. По его расчетам, для проведения работ нужно около двух с половиной миллиона рублей.
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абхазия, сельское хозяйство, природные пожары, видео
абхазия, сельское хозяйство, природные пожары, видео

Природные пожары: какой ущерб нанес огонь сельхозкультурам в Маркуле

13:07 30.03.2024 (обновлено: 13:39 30.03.2024)
© Видео Sputnik
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Природные пожары бушевали в Абхазии в феврале этого года, они нанесли ущерб в том числе сельскохозяйственным культурам.
С приближением весенних полевых работ в Абхазии ежегодно возникают природные пожары. МЧС это связывает с действиями жителей, которые поджигают сухую траву и кусты, чтобы расчистить территории. Это приводит к пожарам, которые часто представляют опасность для сельскохозяйственных культур.
Происшествия, связанные с пожарами, произошли и в селе Маркула Очамчырского района. У семьи Эшсоуа Туйба огонь уничтожил два гектара малины и голубики. Заняться выращиванием этих культур Эшсоу и его два брата начали в 2019 году. Приложил немало усилий они заложили малину и голубику, и с тех пор получали хороший урожай — по две-три тонны за год. Продукция пользовалась большим спросом, ее покупали прямо на месте по хорошей цене.
По словам Туйба, пожар произошел абсолютно неожиданно, и всего за 5-6 минут полностью уничтожил растения. По предварительным подсчетам, ущерб составил около двух миллионов рублей. Мужчина уже обратился в министерство сельского хозяйства, где обещали оказать поддержку в восстановлении плантации.
У другого жителя села — Рауля Кокоскерия пострадала ореховая плантация в семь гектаров. За исключением нескольких десятков деревьев, все сгорело. Всего на плантации росло 10 тысяч корней ореха. Выращиванием этого вида сельскохозяйственной культуры он занялся еще 13 лет назад. Сейчас, когда деревья уже подросли и должны были дать хороший урожай, случилось несчастье.
По словам Кокоскерия, чтобы спасти часть насаждений необходимо порезать деревья, оставив только корневую систему. Но и это не гарантирует положительного результата. Чтобы провести такую работу нужны немалые средства, своими силами житель справиться не сможет. По его расчетам, для проведения работ нужно около двух с половиной миллиона рублей.
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