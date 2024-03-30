https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/trud-stavshiy-peplom-kak-prirodnye-pozhary-unichtozhili-selkhoz-kultury-v-markule-1050635436.html

Труд, ставший пеплом: как природные пожары, уничтожили сельхоз культуры в Маркуле

Труд, ставший пеплом: как природные пожары, уничтожили сельхоз культуры в Маркуле

Sputnik Абхазия

С приближением весны, в Абхазии ежегодно возникают природные пожары. МЧС это связывает с действиями жителей, которые поджигают сухостой, чтобы расчистить... 30.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-30T14:28+0300

2024-03-30T14:28+0300

2024-03-30T15:27+0300

в абхазии

абхазия

очамчырский район

сельское хозяйство

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Объятая пламенемВ феврале этого года практически по всей Абхазии возникали природные пожары. Огонь угрожал не только насаждениям фруктов, ягод и других культур, но в некоторых случаях представлял опасность и для жителей.Особенно пожары были распространены в Очамчырском районе, где десятки гектаров были охвачены огнем. Возгорания произошли и в селе Маркула. У семьи Эшсоуа Туйба огонь уничтожил два гектара малины и голубики. Заняться выращиванием этих культур Эшсоу и его два брата начали в 2019 году.Приложив немало усилий, они заложили малину и голубику, и с тех пор получали хороший урожай — по две-три тонны за год. Продукция пользовалась большим спросом, ее покупали прямо на месте по хорошей цене.Пожар, по его словам, произошел абсолютно неожиданно, и всего за 5-6 минут полностью охватил плантацию. Помимо самих насаждений, пламя уничтожило систему капельного орошения, а также около трехсот метров электрических проводов, которые использовались для работы системы полива.По предварительным прикидкам, ущерб составил около двух миллионов рублей. Эшсоу уже обратился в министерство сельского хозяйства, где ему обещали помочь восстановить плантацию.Сгоревший трудУ другого жителя села Маркула — Рауля Кокоскерия пострадала ореховая плантация в семь гектаров. За исключением нескольких десятков деревьев, сгорело все, сильно пострадала и ограда, в которую было вложено немало усилий и средств."Кто-то поджег заросли и в течение получаса пожар дошел до этого места, мы ничего не могли сделать, так как был сильный ветер. За 15 минут все это поле выгорело. У меня огромные расходы, начиная с колышек, я купил по 50 рублей более двух тысяч штук, каждый метр забора мне тогда обошелся в 80 рублей. Я все с нуля сделал, здесь вообще ничего не было, проводили корчевку, деньги, которые были от продажи мандаринов, орехов, все вложил сюда", — заметил он.Всего на плантации росло 10 тысяч корней ореха. Выращиванием этого вида сельскохозяйственной культуры он начал еще 13 лет назад, сейчас, когда деревья уже подросли и должны были дать хороший урожай, случилось несчастье."Налог за землю каждый год вовремя платил, приводил людей, которые косили территорию, лечил деревья с помощью тракторов", — рассказал Кокоскерия.По его словам, чтобы спасти часть насаждений необходимо порезать деревья оставив только корневую систему, но и это не гарантирует положительного результата.Для того, чтобы провести такую работу нужны немалые средства, своими силами справиться житель не сможет. По его расчетам, для проведения работ нужно около двух с половиной миллиона рублей. После пожара на место приехали представители администрации Очамчырского района для того, чтобы оценить масштабы ущерба, рассказал Кокоскерия.

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абхазия, очамчырский район, сельское хозяйство