https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/vs-rossii-nanesli-57-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy-1050636879.html

ВС России нанесли 57 групповых ударов по военным объектам Украины

ВС России нанесли 57 групповых ударов по военным объектам Украины

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. С 23 по 30 марта ВС России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе... 30.03.2024, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. С 23 по 30 марта ВС России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также БПЛА по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. Об этом сообщило Минобороны РФ.В результате ударов поражены предприятия ВПК, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты ПВО, энергетики и временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА за неделю уничтожены четыре боевые машины РСЗО, в том числе: MARS II производства ФРГ, Vampire чешского производства и "Град", пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав-Н" и "Буковель-AD".Всего с начала специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17773 беспилотника, 489 зенитных ракетных комплексов, 15644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов.

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