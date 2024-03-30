https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/zachem-zhgli-narodnye-muzykalnye-instrumenty-i-kak-oni-vozrozhdayutsya-teper-1050620897.html

Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь

Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь

Sputnik Абхазия

Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. 30.03.2024, Sputnik Абхазия

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Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь Sputnik Абхазия Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь

Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами.Эпизод подготовлен совместно с Российским национальным музеем музыки.Слушайте подкасты РИА Новости.

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