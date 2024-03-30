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Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Sputnik Абхазия
Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты. 30.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-30T10:35+0300
2024-03-30T10:35+0300
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Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Sputnik Абхазия
Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами.Эпизод подготовлен совместно с Российским национальным музеем музыки.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Зачем жгли народные музыкальные инструменты, и как они возрождаются теперь
10:35 30.03.2024 (обновлено: 11:24 30.03.2024)
Почему балалайка стала треугольной, зачем в дореволюционной России превратили гармонь в баян, и как дрова попали в народные инструменты.
Где сейчас учат играть на домре и гуслях, модно ли быть балалаечником в 21-м веке, какие композиторы пишут партии для народников и как баян связан с дзен-буддистскими притчами.
Слушайте подкасты РИА Новости.