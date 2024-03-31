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Дворец принца Ольденбургского в Гагре могут сдать в аренду

Дворец принца Ольденбургского в Гагре могут сдать в аренду

Sputnik Абхазия

Дворец основателя Гагрской климатической станции русского принца Александра Ольденбургского был построен в 1903 году. 31.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-31T18:27+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Переговоры по сдаче в аренду с обязательной реставрацией ведутся с российским инвестором, рассказал Sputnik начальник Управления историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия. По словам Сангулия, проект определит этапы работ, которые должны будут одобрить профильные органы Абхазии. Еще одно условие абхазской стороны — открытие исторического музея в стенах дворца принца Ольденбургского с возможностью проведения там экскурсий. Сангулия подчеркнул, что пока потенциальный инвестор не примет все условия абхазской стороны, соглашение подписано не будет. Принц Александр Ольденбургский основал Гагрскую климатическую станцию в 1903 году. Дворец русского принца создавался по проекту архитектора Григория Люцедарского, который был одним из проводников петербургского модерна. Здание построено в стиле модерн. В 1903 году была завершена западная часть дворца, а в 1904 году возвели восточную.

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