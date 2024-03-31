https://sputnik-abkhazia.ru/20240331/kulturnaya-afisha-abkhazii-nedelya-spektakley-1050638941.html

Культурная афиша Абхазии: неделя спектаклей

Культурная афиша Абхазии: неделя спектаклей

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 1 по 7 апреля. 31.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-31T15:05+0300

2024-03-31T15:05+0300

2024-03-31T15:05+0300

в абхазии

культура

абхазский государственный театр

русдрам

абхазский государственный молодежный театр

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На этой неделе в Абхазии не так много культурных событий. Подготовили для вас традиционную подборку.Абхазский государственный драматический театрНа предстоящей неделе в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба покажут спектакль "Дядя Ваня". Зрители могут посмотреть постановку в течение двух дней, третьего и четвертого апреля - начало в 19:00.Спектакль "Саншьа Иуана" по пьесе Антона Чехова на сцене театра ставит молодой режиссер Бенар Кове. В постановке заняты Народный артист Абхазии Сергей Габния, Заслуженные артисты республики Тома Гамгия, Адгур Малия, Лаврик Ахба, а также Розита Тания, Эсма Квициния, Лана Джопуа и Леон Кур-оглы.Абхазский государственный молодежный театрПервого апреля в 19:00 Абхазский государственный молодежный театр покажет спектакль "Требуется лжец" по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса.По сюжету пьесы главный герой после избрания депутатом совершенно забыл о своих предвыборных обещаниях, что стало причиной недовольства со стороны избирателей.Государственный русский драматический театрВ Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера, первого апреля в 19:00 состоится показ спектакля "Виндзорские проказницы".Роль главного героя пьесы Уильяма Шекспира сыграет Кирилл Шишкин. Режиссер постановки – Антон Корнилов, известный абхазскому зрителю по таким спектаклям, как "Рассказ мула старого Хабуга" и "В лучах".С 6 по 9 апреля РУСДРАМ отправится на большие гастроли в Москву.

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культура, абхазский государственный театр, русдрам, абхазский государственный молодежный театр