https://sputnik-abkhazia.ru/20240331/pravda-tela-otkuda-berutsya-emotsii-1050621226.html

Правда тела. Откуда берутся эмоции

Правда тела. Откуда берутся эмоции

Sputnik Абхазия

Какая часть мозга "отвечает" за возникновение эмоций, чем они отличаются от чувств, и отсутствие каких ощущений считают ранним признаком депрессии. 31.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-31T16:35+0300

2024-03-31T16:35+0300

2024-03-31T20:43+0300

радио

подкасты риа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1c/1050621061_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_f848a6b88f311d886cce093ab1207ef6.jpg

Правда тела. Откуда берутся эмоции Sputnik Абхазия Правда тела. Откуда берутся эмоции

Что называют физиологической основой любви, зачем эволюция "подарила" человеку неприятные эмоции горевания и страха, и что испытывают домашние животные к хозяевам.Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио