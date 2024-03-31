https://sputnik-abkhazia.ru/20240331/pravda-tela-otkuda-berutsya-emotsii-1050621226.html
Правда тела. Откуда берутся эмоции
Правда тела. Откуда берутся эмоции
Sputnik Абхазия
Какая часть мозга "отвечает" за возникновение эмоций, чем они отличаются от чувств, и отсутствие каких ощущений считают ранним признаком депрессии. 31.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-31T16:35+0300
2024-03-31T16:35+0300
2024-03-31T20:43+0300
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Правда тела. Откуда берутся эмоции
Sputnik Абхазия
Правда тела. Откуда берутся эмоции
Что называют физиологической основой любви, зачем эволюция "подарила" человеку неприятные эмоции горевания и страха, и что испытывают домашние животные к хозяевам.Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Правда тела. Откуда берутся эмоции
16:35 31.03.2024 (обновлено: 20:43 31.03.2024)
Какая часть мозга "отвечает" за возникновение эмоций, чем они отличаются от чувств, и отсутствие каких ощущений считают ранним признаком депрессии.
Что называют физиологической основой любви, зачем эволюция "подарила" человеку неприятные эмоции горевания и страха, и что испытывают домашние животные к хозяевам.
Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.