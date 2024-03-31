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Российская армия уничтожила три Су-25 ВВС Украины на аэродроме в Николаевской области
Российская армия уничтожила три Су-25 ВВС Украины на аэродроме в Николаевской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три... 31.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-31T13:54+0300
2024-03-31T13:54+0300
2024-03-31T13:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.️Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, а также поражены: цех сборки и хранения БПЛА, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 580 самолетов, 270 вертолетов, 17951 беспилотник, 492 зенитных ракетных комплекса, 15650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и минометов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация
Российская армия уничтожила три Су-25 ВВС Украины на аэродроме в Николаевской области
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
️Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, а также поражены: цех сборки и хранения БПЛА, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 580 самолетов, 270 вертолетов, 17951 беспилотник, 492 зенитных ракетных комплекса, 15650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и минометов.