https://sputnik-abkhazia.ru/20240331/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-tri-su-25-vvs-ukrainy-na-aerodrome-v-nikolaevskoy-oblasti-1050638572.html

Российская армия уничтожила три Су-25 ВВС Украины на аэродроме в Николаевской области

Российская армия уничтожила три Су-25 ВВС Украины на аэродроме в Николаевской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три... 31.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-31T13:54+0300

2024-03-31T13:54+0300

2024-03-31T13:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.️Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, а также поражены: цех сборки и хранения БПЛА, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено: 580 самолетов, 270 вертолетов, 17951 беспилотник, 492 зенитных ракетных комплекса, 15650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и минометов.

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