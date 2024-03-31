https://sputnik-abkhazia.ru/20240331/sputnik-nedeli-smert-shoty-arstaa-vizit-prezidenta-v-moskvu-i-lechenie-lipy-1050640724.html

Sputnik недели: смерть Шоты Арстаа, визит президента в Москву и лечение липы

Sputnik недели: смерть Шоты Арстаа, визит президента в Москву и лечение липы

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 25 по 31 марта. 31.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-31T22:45+0300

2024-03-31T22:45+0300

2024-03-31T22:46+0300

в абхазии

абхазия

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Не стало Шоты АрстааНа этой неделе не стало первого президента Академии наук Абхазии Шота Арстаа. Профессору, академику, доктору филологических наук, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени было 95 лет.Ученый-языковед, академик Шота Арстаа родился10 марта 1929 года. Шота Арстаа – академик, доктор филологических наук, профессор, видный ученый-языковед, член общественной комиссии при Парламенте Абхазии, сотрудник отдела языка Абхазского института гуманитарных исследований.Шота Арстаа – один из ярких представителей ученых-кавказоведов. Его вклад в исследование абхазского языка, в формирование специалистов по абхазской филологии, в развитие науки в Республике Абхазия весьма значителен. Он первый президент Академии наук Абхазии, Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия, награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени.Визит президента в МосквуПрезидент Абхазии посетил Москву с рабочим визитом. Бжания отбыл в российскую столицу 19 марта. За это время он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с руководителем Администрации президента России Антоном Вайно и его заместителем Дмитрием Козаком, первым замсекретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым.Президент также посетил МИД России, где сделал запись в книге соболезнований в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".По возвращении в республику Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководством Администрации президента.На совещании были затронуты вопросы экономического и социального развития районов страны, определены приоритетные направления в работе на второй квартал 2024 года.Юбилей Виолетты МаанНародная артистка Абхазии Виолетта Маан отметила 85-летний юбилей. С юбилеем ее поздравили в Минкультуры республики и.о. министра Динара Смыр и гендиректор Абхазского драмтеатра Алхас Чолокуа.Народная артистка Абхазской АССР Виолетта Маан родилась 26 марта 1939 года. По окончании Тбилисского театрального института имени Шота Руставели поступила в труппу Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба.Виолетта Маан - актриса лирическо-психологического плана. Ею сыграны такие роли: Ханифа ("Призраки" Д. Гулиа, 1961), Принцесса ("Голый король" Е. Шварца, 1962), Дездемона ("Оттело" У. Шекспира, 1964), Лика ("Мой бедный Марат" А. Арбузова, 1965), Нуца ("А там – как хотите" Б. Шинкуба, 1977), Адица ("Голос родника" Ш. Аджинджала, 1977), Роза ("Эмигрант из Брисбена" и др. Снималась и в кинофильмах "Белый башлык", "Колокол священной кузни", "В ночь на новолуние". Виолетта Владимировна Маан - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, медали "Ветеран труда".Лечение липы на ЛыхнаштеПодкормку липы на Лыхнаште проведут абхазские и китайские агрономы этой весной, рассказал Sputnik глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава.По его словам, все приложенные усилия пошли дереву на пользу — осенью оно сбросило листву как положено, не было признаков того, что на него негативно влияют дожди или перепады температуры."Все признаки того, что дерево удалось реанимировать, были", — подчеркнул он. Удобрять липу будут препаратами, закупленными в Китае.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой 5 апреля 2023 года. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.В спасении липы экологам помогли граждане Китая, проживающие в республике, – они организовали доставку специальных "капельниц", разработанных НИИ сельского хозяйства в Пекине.Финансовая помощь Абхазии5,6 миллиарда рублей составит объем российской финансовой помощи Абхазии в 2024 году, сказал замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач.Средства будут направлены на социально-экономическое развитие и бюджетные инвестиции в соответствии с межправительственными соглашениями.Вольвач добавил, что в этом году в развитии республики участвует и инвестиционный капитал. Уже началась реализация проекта по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией, в это будет вложено более 12 миллиардов рублей.Сухум и Дамаск подпишут соглашениеРамочное соглашение между столицами Абхазии и Сирии обсудили на встрече Чрезвычайный и Полномочный посол республики Мохаммад Али и губернатор Дамаска Мухаммад Тарек Кришати.Документ подготавливается абхазской и сирийской сторонами. Дата подписания будет определена в ближайшее время.Али и Кришати обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики, туризма и сферы обслуживания.Кроме того, абхазский посол встретился с главой Центрального банка Сирии Мохаммадом Эссамом Хазмехом. Стороны подчеркнули важность взаимодействия в банковской сфере, обсудили развитие торгово-экономических отношений и возможность организации взаимных визитов специалистов двух стран.

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