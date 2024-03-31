https://sputnik-abkhazia.ru/20240331/v-abkhazii-sokratili-ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-1050639120.html

В Абхазии сократили ограничения на подачу электроэнергии

В Абхазии сократили ограничения на подачу электроэнергии

Sputnik Абхазия

С 26 марта электричества в Абхазии не было по шесть часов в сутки. 31.03.2024, Sputnik Абхазия

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2024-03-31T15:26+0300

в абхазии

абхазия

черноморэнерго

электроснабжение

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. С шести до четырех часов сократили ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили до четырех, сообщило "Черноморэнерго". Новый график веерных отключений вступит в силу с 1 апреля.С 26 марта электричество в Абхазии отключали по шесть часов в сутки. Как сообщило "Черноморэнерго", это было связано с низким уровнем воды в Джварском водохранилище и недостаточным притоком воды при высоком уровне потребления электричества.

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