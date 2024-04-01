https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/ostorozhno-spoyler-o-knige-nichto-i-o-seriale-nastoyaschiy-detektiv-1050610421.html

Осторожно, спойлер: о книге "Ничто" и о сериале "Настоящий детектив"

Осторожно, спойлер: о книге "Ничто" и о сериале "Настоящий детектив"

Sputnik Абхазия

В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik – о культовой квадрологии "Настоящий детектив" и книге "Ничто". 01.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-01T10:20+0300

2024-04-01T10:20+0300

2024-04-01T12:30+0300

осторожно, спойлер!

осторожно, спойлер

кино

книги

сериалы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1c/1050610257_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_2dd9f00cd48bd5a37dfe92d533783de9.jpg

Осторожно, спойлер: о книге «Ничто» и о сериале «Настоящий детектив» Sputnik Абхазия Осторожно, спойлер: о книге «Ничто» и о сериале «Настоящий детектив»

Ведущие программы поделились своими эмоциями и мнениями о каждом из четырех сезонов "Настоящего детектива". В литературной части Ирина Турава поведала о книге "Ничто" Яна Теллера.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

осторожно, спойлер , кино, книги, сериалы, аудио