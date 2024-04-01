https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/ostorozhno-spoyler-o-knige-nichto-i-o-seriale-nastoyaschiy-detektiv-1050610421.html
Осторожно, спойлер: о книге "Ничто" и о сериале "Настоящий детектив"
Осторожно, спойлер: о книге "Ничто" и о сериале "Настоящий детектив"
Sputnik Абхазия
В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik – о культовой квадрологии "Настоящий детектив" и книге "Ничто". 01.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-01T10:20+0300
2024-04-01T10:20+0300
2024-04-01T12:30+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
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Осторожно, спойлер: о книге «Ничто» и о сериале «Настоящий детектив»
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер: о книге «Ничто» и о сериале «Настоящий детектив»
Ведущие программы поделились своими эмоциями и мнениями о каждом из четырех сезонов "Настоящего детектива". В литературной части Ирина Турава поведала о книге "Ничто" Яна Теллера.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, книги, сериалы, аудио
осторожно, спойлер , кино, книги, сериалы, аудио
Осторожно, спойлер: о книге "Ничто" и о сериале "Настоящий детектив"
10:20 01.04.2024 (обновлено: 12:30 01.04.2024)
В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik – о культовой квадрологии "Настоящий детектив" и книге "Ничто".
Ведущие программы поделились своими эмоциями и мнениями о каждом из четырех сезонов "Настоящего детектива". В литературной части Ирина Турава поведала о книге "Ничто" Яна Теллера.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.