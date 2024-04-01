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Семья по договору: патронатные родители появятся в Абхазии
Семья по договору: патронатные родители появятся в Абхазии
Sputnik Абхазия
По данным Службы социальной поддержки детей и семей при Министерстве соцобеспечения Абхазии, за 2023 год было получено 365 сигналов о неблагополучных семьях... 01.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-01T22:41+0300
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Детских домов и государственных кризисных центров в Абхазии нет, поэтому судьба каждого ребенка, жизни которого в собственной семье угрожает опасность, решается индивидуально. Решением этого вопроса уже несколько лет занимаются соответствующие службы, и вот, уже в апреле по инициативе Министерства социального обеспечения и демографической политики, Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии и Детского фонда UNICEF, начнет действовать институт патронатных семей. Кто такие патронатные родители, какие у них права и обязанности и почему именно эта модель временного пребывания ребенка вне семьи наиболее актуальна, попытался разобраться Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, дети, видео
абхазия, видео, мультимедиа, дети, видео
Семья по договору: патронатные родители появятся в Абхазии
По данным Службы социальной поддержки детей и семей при Министерстве соцобеспечения Абхазии, за 2023 год было получено 365 сигналов о неблагополучных семьях, было открыто 289 дел в отношении 476 детей.
Детских домов и государственных кризисных центров в Абхазии нет, поэтому судьба каждого ребенка, жизни которого в собственной семье угрожает опасность, решается индивидуально.
Решением этого вопроса уже несколько лет занимаются соответствующие службы, и вот, уже в апреле по инициативе Министерства социального обеспечения и демографической политики, Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии и Детского фонда UNICEF, начнет действовать институт патронатных семей.
Кто такие патронатные родители, какие у них права и обязанности и почему именно эта модель временного пребывания ребенка вне семьи наиболее актуальна, попытался разобраться Sputnik.