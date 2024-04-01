https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/takie-obstoyatelstva-khvatysh-ob-obespechenii-abkhazii-prodovolstviem-v-tursezon---1050644358.html
Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон
Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон
Sputnik Абхазия
О том, как подготовиться к турсезону и избежать дефицита продовольствия, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал предприниматель Аслан Хватыш. 01.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-01T16:37+0300
2024-04-01T16:37+0300
2024-04-01T16:59+0300
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Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон
Руководители структурных подразделений Государственного таможенного комитета и участники внешнеэкономической деятельности Абхазии обсудили проблемы, связанные с перемещением товаров через абхазо-российскую государственную границу накануне курортного сезона 2024 года.Как сообщает сайт ГТК, участники встречи определили круг актуальных вопросов, требующих незамедлительного решения и реагирования по линии международного таможенного сотрудничества.О том, как предприниматели готовятся к турпотоку, удается ли им обеспечить запас продовольствия в условиях загрузки транспортных путей, как турсезон отразится на ценах для местного населения? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил один из участников встречи в ГТК, заместитель директора фирмы-поставщика Аслан Хватыш.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, продовольствие, бизнес, отдых в абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, продовольствие, бизнес, отдых в абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон
16:37 01.04.2024 (обновлено: 16:59 01.04.2024)
О том, как подготовиться к турсезону и избежать дефицита продовольствия, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал предприниматель Аслан Хватыш.
Руководители структурных подразделений Государственного таможенного комитета и участники внешнеэкономической деятельности Абхазии обсудили проблемы, связанные с перемещением товаров через абхазо-российскую государственную границу накануне курортного сезона 2024 года.
Как сообщает сайт ГТК, участники встречи определили круг актуальных вопросов, требующих незамедлительного решения и реагирования по линии международного таможенного сотрудничества.
О том, как предприниматели готовятся к турпотоку, удается ли им обеспечить запас продовольствия в условиях загрузки транспортных путей, как турсезон отразится на ценах для местного населения? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил один из участников встречи в ГТК, заместитель директора фирмы-поставщика Аслан Хватыш.