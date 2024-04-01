https://sputnik-abkhazia.ru/20240401/takie-obstoyatelstva-khvatysh-ob-obespechenii-abkhazii-prodovolstviem-v-tursezon---1050644358.html

Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон

Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон

Sputnik Абхазия

О том, как подготовиться к турсезону и избежать дефицита продовольствия, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал предприниматель Аслан Хватыш. 01.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-01T16:37+0300

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2024-04-01T16:59+0300

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Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в турсезон

Руководители структурных подразделений Государственного таможенного комитета и участники внешнеэкономической деятельности Абхазии обсудили проблемы, связанные с перемещением товаров через абхазо-российскую государственную границу накануне курортного сезона 2024 года.Как сообщает сайт ГТК, участники встречи определили круг актуальных вопросов, требующих незамедлительного решения и реагирования по линии международного таможенного сотрудничества.О том, как предприниматели готовятся к турпотоку, удается ли им обеспечить запас продовольствия в условиях загрузки транспортных путей, как турсезон отразится на ценах для местного населения? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил один из участников встречи в ГТК, заместитель директора фирмы-поставщика Аслан Хватыш.Слушайте подкаст.

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