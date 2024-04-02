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Более 300 миллионов рублей налогов собрали в Абхазии в марте
Более 300 миллионов рублей налогов собрали в Абхазии в марте
Sputnik Абхазия
План на март был перевыполнен на 3%, согласно ему, нужно было собрать 292,7 миллиона рублей. 02.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-02T23:08+0300
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2024-04-02T23:08+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. В марте 2024 года в бюджет Абхазии поступило 300,6 миллиона рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. За три месяца 2024 года было собрано 1,01 миллиарда рублей при плане в 820, 7 миллиона. Перевыполнение составило 23%, было собрано на 191,5 миллиона больше. В прошлом году за аналогичный период было собрано на 150,2 миллиона рублей меньше.
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абхазия, новости
Более 300 миллионов рублей налогов собрали в Абхазии в марте
План на март был перевыполнен на 3%, согласно ему, нужно было собрать 292,7 миллиона рублей.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik.
В марте 2024 года в бюджет Абхазии поступило 300,6 миллиона рублей налогов, сообщает
пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Согласно плану, должно было быть собрано 292,7 миллиона. Таким образом, план был перевыполнен на 3%.
За три месяца 2024 года было собрано 1,01 миллиарда рублей при плане в 820, 7 миллиона. Перевыполнение составило 23%, было собрано на 191,5 миллиона больше.
В прошлом году за аналогичный период было собрано на 150,2 миллиона рублей меньше.