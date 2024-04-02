https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/kosilov-u-abkhazii-est-pokazatel-chto-mozhno-rasshirit-ramki-tursezona-1050642651.html
Косилов: у Абхазии есть показатель, что можно расширить рамки турсезона
Косилов: у Абхазии есть показатель, что можно расширить рамки турсезона
Sputnik Абхазия
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, насколько востребована республика для туристов в... 02.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-02T11:22+0300
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Косилов об отдыхе в Абхазии в мае
Sputnik Абхазия
Косилов об отдыхе в Абхазии в мае
Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне забронировали летние турпутевки, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.По словам Косилова, Абхазия активно готовится к турпотоку на майские праздники. Очевидно, что туристов будет много, отметил он. "Мы это видим по бронированию. Майские праздники начинаются чуть раньше – уже с 27 апреля в России выходные дни. Поэтому в этом году многие отели запускаются раньше, в том числе отели по системе "все включено", и они предлагают семейный продукт, который в мае является недорогим, но позволяет всей семьей поехать и спокойно получить все необходимые услуги", – сказал Косилов. По его словам, в некоторых отелях загрузка на майские праздники уже доходит до 70-80 процентов. "Для Абхазии это хороший показатель того, что при переходе на полный спектр обслуживания, на формат семейного отдыха, в том числе "все включено", можно расширить рамки сезона", – отметил Сергей Косилов. Подробности слушайте в подкасте.
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Косилов: у Абхазии есть показатель, что можно расширить рамки турсезона
11:22 02.04.2024 (обновлено: 11:24 02.04.2024)
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, насколько востребована республика для туристов в мае.
Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне забронировали летние турпутевки, рассказали РИА Новости
в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.
По словам Косилова, Абхазия активно готовится к турпотоку на майские праздники. Очевидно, что туристов будет много, отметил он.
"Мы это видим по бронированию. Майские праздники начинаются чуть раньше – уже с 27 апреля в России выходные дни. Поэтому в этом году многие отели запускаются раньше, в том числе отели по системе "все включено", и они предлагают семейный продукт, который в мае является недорогим, но позволяет всей семьей поехать и спокойно получить все необходимые услуги", – сказал Косилов.
По его словам, в некоторых отелях загрузка на майские праздники уже доходит до 70-80 процентов.
"Для Абхазии это хороший показатель того, что при переходе на полный спектр обслуживания, на формат семейного отдыха, в том числе "все включено", можно расширить рамки сезона", – отметил Сергей Косилов.
Подробности слушайте в подкасте.