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Косилов: у Абхазии есть показатель, что можно расширить рамки турсезона

Косилов: у Абхазии есть показатель, что можно расширить рамки турсезона

Sputnik Абхазия

Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, насколько востребована республика для туристов в... 02.04.2024, Sputnik Абхазия

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Косилов об отдыхе в Абхазии в мае Sputnik Абхазия Косилов об отдыхе в Абхазии в мае

Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне забронировали летние турпутевки, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.По словам Косилова, Абхазия активно готовится к турпотоку на майские праздники. Очевидно, что туристов будет много, отметил он. "Мы это видим по бронированию. Майские праздники начинаются чуть раньше – уже с 27 апреля в России выходные дни. Поэтому в этом году многие отели запускаются раньше, в том числе отели по системе "все включено", и они предлагают семейный продукт, который в мае является недорогим, но позволяет всей семьей поехать и спокойно получить все необходимые услуги", – сказал Косилов. По его словам, в некоторых отелях загрузка на майские праздники уже доходит до 70-80 процентов. "Для Абхазии это хороший показатель того, что при переходе на полный спектр обслуживания, на формат семейного отдыха, в том числе "все включено", можно расширить рамки сезона", – отметил Сергей Косилов. Подробности слушайте в подкасте.

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