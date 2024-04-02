https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/politolog-sardaryan-v-gody-kholodnoy-voyny-zapad-vel-sebya-otvetstvennee-1050655052.html
Политолог Сардарян: в годы холодной войны Запад вел себя ответственнее
Политолог Сардарян: в годы холодной войны Запад вел себя ответственнее
Sputnik Абхазия
Во время холодной войны западные страны не проводили столь оторванную от реальности политику, какую они проводят сегодня, сказал в эфире радио Sputnik... 02.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-02T13:46+0300
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Политолог Сардарян: в годы холодной войны Запад вел себя ответственнее
Sputnik Абхазия
Политолог Сардарян: в годы холодной войны Запад вел себя ответственнее
Россия вынуждена противостоять безумной политике Запада, который готов на все ради сохранения глобального доминирования, западные руководители ведут себя совершенно безответственно, отметил доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика НАТО в отношении России приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе. В интервью РИА Новости дипломат отметил, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом можно охарактеризовать как "более чем холодная война".Провокации Запада против Москвы намного превосходят тот уровень, который был в годы холодной войны, считает Сардарян."Это не холодная война, это хуже. Потому что, во-первых, во время холодной войны часть нынешнего Запада была частью советского блока. При этом на территории самих стран Запада были достаточно мощные коммунистические партии, которые занимали позицию, отличную от руководства этих стран... Второе: возможно, из-за расклада сил, из-за того, что наша граница тогда фактически проходила по центру Берлина, западные страны прекрасно понимали цену любой провокации в отношении Советского Союза. Поэтому, как мне кажется, они вели себя все-таки чуть-чуть ответственнее. Это не значит, что они не допускали провокаций, что они не шли на то, чтобы обострять отношения. Но вот этой оголтелой, сумасшедшей, вообще не опирающейся на реальность политики и риторики, которую мы видим сегодня со стороны западных стран, тогда не было", – сказал политолог в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.С другой стороны, по его словам, в годы холодной войны Запад был более сплоченным, сейчас его былое единство сильно размыто."Сегодня в западных странах большинство населения ненавидит собственное руководство, эту идеологию, эту пропаганду, которая пытается их общества превратить в аморфные общности животных... Россия предстает более консервативным государством, которое привлекательно и для европейского населения, и для других стран. Сейчас надеяться на перелом сложно, нужно еще немного времени, чтобы их пропаганда окончательно доказала свою несостоятельность", – добавил политолог.
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Политолог Сардарян: в годы холодной войны Запад вел себя ответственнее
13:46 02.04.2024 (обновлено: 16:23 02.04.2024)
Во время холодной войны западные страны не проводили столь оторванную от реальности политику, какую они проводят сегодня, сказал в эфире радио Sputnik политолог Генри Сардарян.
Россия вынуждена противостоять безумной политике Запада, который готов на все ради сохранения глобального доминирования, западные руководители ведут себя совершенно безответственно, отметил доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика НАТО в отношении России приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе. В интервью РИА Новости дипломат отметил, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом можно охарактеризовать как "более чем холодная война".
Провокации Запада против Москвы намного превосходят тот уровень, который был в годы холодной войны, считает Сардарян.
"Это не холодная война, это хуже. Потому что, во-первых, во время холодной войны часть нынешнего Запада была частью советского блока. При этом на территории самих стран Запада были достаточно мощные коммунистические партии, которые занимали позицию, отличную от руководства этих стран... Второе: возможно, из-за расклада сил, из-за того, что наша граница тогда фактически проходила по центру Берлина, западные страны прекрасно понимали цену любой провокации в отношении Советского Союза. Поэтому, как мне кажется, они вели себя все-таки чуть-чуть ответственнее. Это не значит, что они не допускали провокаций, что они не шли на то, чтобы обострять отношения. Но вот этой оголтелой, сумасшедшей, вообще не опирающейся на реальность политики и риторики, которую мы видим сегодня со стороны западных стран, тогда не было", – сказал политолог в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
С другой стороны, по его словам, в годы холодной войны Запад был более сплоченным, сейчас его былое единство сильно размыто.
"Сегодня в западных странах большинство населения ненавидит собственное руководство, эту идеологию, эту пропаганду, которая пытается их общества превратить в аморфные общности животных... Россия предстает более консервативным государством, которое привлекательно и для европейского населения, и для других стран. Сейчас надеяться на перелом сложно, нужно еще немного времени, чтобы их пропаганда окончательно доказала свою несостоятельность", – добавил политолог.