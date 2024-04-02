https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/rekonstruktsiyu-aeroporta-obsudil-badra-gunba-s-zhitelyami-babyschiry-1050658926.html

Реконструкцию аэропорта обсудил Бадра Гунба с жителями Бабыщиры

Реконструкцию аэропорта обсудил Бадра Гунба с жителями Бабыщиры

Sputnik Абхазия

Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района. 02.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-02T23:24+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Проект реконструкции сухумского аэропорта обсудили вице-президент Бадра Гунба и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба с представителями жителей Бабыщиры (Бабушеры). Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Бадра Гунба заверил собравшихся, что реализация проекта будет проходить в соответствии с законодательством, гарантирующим защиту прав граждан. "Мы намерены услышать каждого жителя и подойти к решению всех вопросов внимательно и индивидуально", — сказал он.

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