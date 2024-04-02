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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/rekonstruktsiyu-aeroporta-obsudil-badra-gunba-s-zhitelyami-babyschiry-1050658926.html
Реконструкцию аэропорта обсудил Бадра Гунба с жителями Бабыщиры
Реконструкцию аэропорта обсудил Бадра Гунба с жителями Бабыщиры
Sputnik Абхазия
Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района. 02.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Проект реконструкции сухумского аэропорта обсудили вице-президент Бадра Гунба и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба с представителями жителей Бабыщиры (Бабушеры). Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Бадра Гунба заверил собравшихся, что реализация проекта будет проходить в соответствии с законодательством, гарантирующим защиту прав граждан. "Мы намерены услышать каждого жителя и подойти к решению всех вопросов внимательно и индивидуально", — сказал он.
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абхазия, новости, сухумский аэропорт

Реконструкцию аэропорта обсудил Бадра Гунба с жителями Бабыщиры

23:24 02.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба расположен вблизи села Бабыщира Гулрыпшского района.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Проект реконструкции сухумского аэропорта обсудили вице-президент Бадра Гунба и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба с представителями жителей Бабыщиры (Бабушеры). Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Поводом для встречи стали опасения, что важные решения могут быть приняты без учета интересов жителей села. При этом делегаты подчеркнули, что не выступают против строительства аэропорта.
Бадра Гунба заверил собравшихся, что реализация проекта будет проходить в соответствии с законодательством, гарантирующим защиту прав граждан.
"Мы намерены услышать каждого жителя и подойти к решению всех вопросов внимательно и индивидуально", — сказал он.
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