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Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере
Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере
Sputnik Абхазия
Искусственный интеллект в туристической отрасли: какие это технологии, как быстро они могут прийти в Абхазию, стоит ли бизнесу вкладываться в эти новшества, в... 02.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-02T17:28+0300
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Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере
Sputnik Абхазия
Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере
По ее мнению, пока еще рано говорить о том, что искусственный интеллект может заменить человека в туристической отрасли, так как сфера гостеприимства в первую очередь представляет собой сферу коммуникации людей. "Уверена, что в ближайшие пять-семь лет заменятся рядовые стандартные функции, где присутствие человека не обязательно, но там, где важна коммуникация и так называемое гостеприимство, так сфера наша называется, человек останется", – сказала Булах. Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере
17:28 02.04.2024 (обновлено: 17:34 02.04.2024)
Искусственный интеллект в туристической отрасли: какие это технологии, как быстро они могут прийти в Абхазию, стоит ли бизнесу вкладываться в эти новшества, в программе "Турбаза" на радио Sputnik обсудили с коммерческим директором российского туроператора Оксаной Булах.
По ее мнению, пока еще рано говорить о том, что искусственный интеллект может заменить человека в туристической отрасли, так как сфера гостеприимства в первую очередь представляет собой сферу коммуникации людей.
"Уверена, что в ближайшие пять-семь лет заменятся рядовые стандартные функции, где присутствие человека не обязательно, но там, где важна коммуникация и так называемое гостеприимство, так сфера наша называется, человек останется", – сказала Булах.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.