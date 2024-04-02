https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/turbaza-bulakh-ob-iskusstvennom-intellekte-v-tursfere-1050656970.html

Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере

Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере

Sputnik Абхазия

Искусственный интеллект в туристической отрасли: какие это технологии, как быстро они могут прийти в Абхазию, стоит ли бизнесу вкладываться в эти новшества, в... 02.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-02T17:28+0300

2024-04-02T17:28+0300

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Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере Sputnik Абхазия Турбаза: Булах об искусственном интеллекте в турсфере

По ее мнению, пока еще рано говорить о том, что искусственный интеллект может заменить человека в туристической отрасли, так как сфера гостеприимства в первую очередь представляет собой сферу коммуникации людей. "Уверена, что в ближайшие пять-семь лет заменятся рядовые стандартные функции, где присутствие человека не обязательно, но там, где важна коммуникация и так называемое гостеприимство, так сфера наша называется, человек останется", – сказала Булах. Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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