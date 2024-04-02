https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/vertolet-minoborony-abkhazii-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-rayone-sela-katsikyt-1050653629.html

Вертолет Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт

Вертолет Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт

Sputnik Абхазия

Жизни экипажа ничего не угрожает. На месте работают специалисты. 02.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-02T11:24+0300

2024-04-02T11:24+0300

2024-04-02T11:32+0300

в абхазии

абхазия

новости

министерство обороны абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102470/82/1024708217_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6ba03bec8577b400159cb1fe8574e5a0.jpg

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт Гулрыпшского района, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.На борту находились три члена экипажа, их жизни ничего не угрожает.На месте работают специалисты, причины происшествия выясняются.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, министерство обороны абхазии