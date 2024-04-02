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Вертолет Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт
Вертолет Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт
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Жизни экипажа ничего не угрожает. На месте работают специалисты. 02.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-02T11:24+0300
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СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт Гулрыпшского района, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.На борту находились три члена экипажа, их жизни ничего не угрожает.На месте работают специалисты, причины происшествия выясняются.
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абхазия, новости, министерство обороны абхазии
Вертолет Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт
11:24 02.04.2024 (обновлено: 11:32 02.04.2024)
Жизни экипажа ничего не угрожает. На месте работают специалисты.
СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт Гулрыпшского района, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.
На борту находились три члена экипажа, их жизни ничего не угрожает.
На месте работают специалисты, причины происшествия выясняются.