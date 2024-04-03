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Дотацию в бюджет Сухумского района сократили на 37 миллионов рублей

Дотацию в бюджет Сухумского района сократили на 37 миллионов рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Парламент сократил республиканскую дотацию в бюджет Сухумского района на 37 миллионов рублей. 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T14:00+0300

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2024-04-03T16:20+0300

в абхазии

парламент абхазии

бюджет

абхазия

сухумский район

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Парламент сократил республиканскую дотацию в бюджет Сухумского района на 37 миллионов рублей. Депутаты в окончательном чтении приняли поправки в закон о республиканском бюджете на 2024 год. Поправки также увеличат дефицит республиканского бюджета на нужды УКС на 100 миллионов рублей. До внесения изменений в закон в бюджет Сухумского района из республиканского была предусмотрена дотация в размере 98,4 миллиона рублей.

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парламент абхазии, бюджет, абхазия, сухумский район