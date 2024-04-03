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Инвалиды Отечественной войны Абхазии будут бесплатно получать лекарства и медизделия
Инвалиды Отечественной войны Абхазии будут бесплатно получать лекарства и медизделия
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Абхазии І, ІІ и III групп смогут бесплатно приобретать по... 03.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-03T13:15+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Абхазии І, ІІ и III групп смогут бесплатно приобретать по рецептам лекарства и медизделия в государственных аптеках. Поправки в закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии в окончательном чтении принял Парламент. По действующему законодательству инвалиды I и II групп бесплатно получают только лекарства по рецептам, а инвалиды III группы покупают с 50-процентной скидкой.
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овна, инвалиды, парламент абхазии, абхазия
овна, инвалиды, парламент абхазии, абхазия
Инвалиды Отечественной войны Абхазии будут бесплатно получать лекарства и медизделия
13:15 03.04.2024 (обновлено: 16:22 03.04.2024)
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Абхазии І, ІІ и III групп смогут бесплатно приобретать по рецептам лекарства и медизделия в государственных аптеках.
Поправки в закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии в окончательном чтении принял Парламент.
Согласно документу, перечень лекарств и медизделий будет утверждать Кабмин по представлению Минсоцобеспечения.
По действующему законодательству инвалиды I и II групп бесплатно получают только лекарства по рецептам, а инвалиды III группы покупают с 50-процентной скидкой.