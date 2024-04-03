https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/invalidy-otechestvennoy-voyny-abkhazii-budut-besplatno-poluchat-lekarstva-i-medizdeliya-1050664270.html

Инвалиды Отечественной войны Абхазии будут бесплатно получать лекарства и медизделия

Инвалиды Отечественной войны Абхазии будут бесплатно получать лекарства и медизделия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Абхазии І, ІІ и III групп смогут бесплатно приобретать по... 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T13:15+0300

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Абхазии І, ІІ и III групп смогут бесплатно приобретать по рецептам лекарства и медизделия в государственных аптеках. Поправки в закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии в окончательном чтении принял Парламент. По действующему законодательству инвалиды I и II групп бесплатно получают только лекарства по рецептам, а инвалиды III группы покупают с 50-процентной скидкой.

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