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Хинтба о гастролях в Москву: очень хочется, чтобы зритель нас еще больше полюбил

Хинтба о гастролях в Москву: очень хочется, чтобы зритель нас еще больше полюбил

Sputnik Абхазия

С 6 по 9 апреля в Москве пройдут большие гастроли Государственного русского театра драмы. Какой репертуар подготовили для московского зрителя, чем будут... 03.04.2024, Sputnik Абхазия

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Хинтба о гастролях в Москву: очень хочется, чтоб зритель нас еще больше полюбил Sputnik Абхазия Хинтба о гастролях в Москву: очень хочется, чтоб зритель нас еще больше полюбил

Уже третий год подряд театр выезжает на большие гастроли в Москву, и в этом году играют там шесть спектаклей."Эти спектакли представляют всю палитру нашего репертуара, от комедий до драматических постановок. Уже многие зрители в Москве, которые бывали на наших спектаклях, они ждут нас", – сказал Хинтба в интервью.Говоря об ожиданиях от гастролей, Хинтба отметил, что очень хочется, чтобы все спектакли прошли на высоком уровне, жду еще больше зрительского интереса, очень хочется, чтоб московский зритель нас еще больше полюбил, еще больше поддержал.Полную версию интервью слушайте в подкасте.За четыре дня будут показаны шесть спектаклей – "Красавец мужчина" А.Н. Островского, "Последний из ушедших" Б. Шинкуба, спектакль о Марии Кюри "В лучах", остросюжетный психологический триллер "Метод", "Кровавая свадьба" Ф.Г. Лорки и "Софичка" Ф. Искандера.Спектакли будут идти на сценах Театрального центра "На Страстном" и Московского театра "Et Cetera".

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