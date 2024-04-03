https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/nazvana-predvaritelnaya-prichina-vynuzhdennoy-posadki-vertoleta-mi-24-v-abkhazii-1050660159.html

Названа предварительная причина вынужденной посадки вертолета Ми-24 в Абхазии

Названа предварительная причина вынужденной посадки вертолета Ми-24 в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Причиной вынужденной посадки вертолета Ми-24 в Гулрыпшском районе, по предварительным данным, стал отказ материальной части. Об этом... 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T10:48+0300

2024-04-03T10:48+0300

2024-04-03T14:31+0300

в абхазии

абхазия

министерство обороны абхазии

происшествия

гулрыпшский район

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Причиной вынужденной посадки вертолета Ми-24 в Гулрыпшском районе, по предварительным данным, стал отказ материальной части. Об этом сообщили в Минобороны Абхазии. Экипаж в составе трех человек находится под наблюдением врачей. По заключениям медиков, их жизни ничего не угрожает.Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека – Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян.

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Sputnik Абхазия

абхазия, министерство обороны абхазии, происшествия, гулрыпшский район