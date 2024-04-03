https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/otyrba-o-prognozakh-na-turpotok-v-abkhaziyu-budet-luchshe-chem-v-proshlom-godu--1050662782.html

Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году

Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году

Sputnik Абхазия

О бронированиях на майские праздники, о спросе на отдых в Абхазии и ожиданиях на этот год в интервью радио Sputnik рассказала завотделом бронирования "Курорта... 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T17:14+0300

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2024-04-03T17:14+0300

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Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году Sputnik Абхазия Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году

Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне забронировали летние турпутевки, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал что, Абхазия активно готовится к турпотоку на майские праздники. Очевидно, что туристов будет много, отметил он. По словам Косилова, в некоторых отелях загрузка на майские праздники уже доходит до 70-80 процентов.Эту информацию в интервью радио Sputnik подтвердила и завотделом бронирования "Курорта Пицунда" Нонна Отырба."Бронирование очень активное. Думаю, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году. 80 процентов хороших номеров куплено. Надеемся, что и старый номерной фонд пойдет в ход, что низкая цена позволит и их выставить на бронирование. В прошлые годы в марте было бронирование на уровне 40-50 процентов, сейчас – 80. Надеемся на хороший год", –сказала Отырба. Слушайте подкаст.

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