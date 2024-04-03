https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/otyrba-o-prognozakh-na-turpotok-v-abkhaziyu-budet-luchshe-chem-v-proshlom-godu--1050662782.html
Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году
Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году
Sputnik Абхазия
О бронированиях на майские праздники, о спросе на отдых в Абхазии и ожиданиях на этот год в интервью радио Sputnik рассказала завотделом бронирования "Курорта... 03.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-03T17:14+0300
2024-04-03T17:14+0300
2024-04-03T17:14+0300
радио
подкасты
абхазия
отдых
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/03/1050662921_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7b50587357ab494fe75936bc734af514.jpg
Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году
Sputnik Абхазия
Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году
Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне забронировали летние турпутевки, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал что, Абхазия активно готовится к турпотоку на майские праздники. Очевидно, что туристов будет много, отметил он. По словам Косилова, в некоторых отелях загрузка на майские праздники уже доходит до 70-80 процентов.Эту информацию в интервью радио Sputnik подтвердила и завотделом бронирования "Курорта Пицунда" Нонна Отырба."Бронирование очень активное. Думаю, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году. 80 процентов хороших номеров куплено. Надеемся, что и старый номерной фонд пойдет в ход, что низкая цена позволит и их выставить на бронирование. В прошлые годы в марте было бронирование на уровне 40-50 процентов, сейчас – 80. Надеемся на хороший год", –сказала Отырба. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/03/1050662921_195:0:1887:1269_1920x0_80_0_0_7087119c38a22907803699d662ff3c60.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, отдых, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, отдых, отдых в абхазии, аудио
Отырба о прогнозах на турпоток в Абхазию: будет лучше, чем в прошлом году
О бронированиях на майские праздники, о спросе на отдых в Абхазии и ожиданиях на этот год в интервью радио Sputnik рассказала завотделом бронирования "Курорта Пицунда" Нонна Отырба.
Абхазия вошла в топ-5 стран, в которые россияне забронировали летние турпутевки, рассказали РИА Новости
в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал что, Абхазия активно готовится к турпотоку на майские праздники. Очевидно, что туристов будет много, отметил он. По словам Косилова, в некоторых отелях загрузка на майские праздники уже доходит до 70-80 процентов.
Эту информацию в интервью радио Sputnik подтвердила и завотделом бронирования "Курорта Пицунда" Нонна Отырба.
"Бронирование очень активное. Думаю, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году. 80 процентов хороших номеров куплено. Надеемся, что и старый номерной фонд пойдет в ход, что низкая цена позволит и их выставить на бронирование. В прошлые годы в марте было бронирование на уровне 40-50 процентов, сейчас – 80. Надеемся на хороший год", –сказала Отырба.