https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/parlament-abkhazii-ne-prinyal-dosrochnoe-slozhenie-polnomochiy-deputata-gitsba-1050663923.html

Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Гицба

Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Гицба

Sputnik Абхазия

Депутат Парламента Абхазии Инар Гицба заявил о досрочном сложении своих полномочий 25 марта. 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T14:56+0300

2024-04-03T14:56+0300

2024-04-03T16:20+0300

в абхазии

парламент абхазии

абхазия

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Инара Гицба. Парламентарии выразили надежду на то, что Гицба продолжит свою деятельность в Парламенте с учетом желания жителей, которые голосовали за него на выборах в 2022 году. Вопрос был поставлен на открытое голосование. В результате, депутаты проголосовали против сложения полномочий Инара Гицба – 25 против, 1 за и 1 воздержался. Согласно закону решение о прекращении полномочий депутата после его письменного заявления оформляется постановлением Парламента. Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум).

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