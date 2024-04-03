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Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Гицба
Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Гицба
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Депутат Парламента Абхазии Инар Гицба заявил о досрочном сложении своих полномочий 25 марта. 03.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-03T14:56+0300
2024-04-03T14:56+0300
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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Инара Гицба. Парламентарии выразили надежду на то, что Гицба продолжит свою деятельность в Парламенте с учетом желания жителей, которые голосовали за него на выборах в 2022 году. Вопрос был поставлен на открытое голосование. В результате, депутаты проголосовали против сложения полномочий Инара Гицба – 25 против, 1 за и 1 воздержался. Согласно закону решение о прекращении полномочий депутата после его письменного заявления оформляется постановлением Парламента. Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум).
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парламент абхазии, абхазия
Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Гицба
14:56 03.04.2024 (обновлено: 16:20 03.04.2024)
Депутат Парламента Абхазии Инар Гицба заявил о досрочном сложении своих полномочий 25 марта.
СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Инара Гицба.
"Пообщавшись с коллегами, мы пришли к выводу о том, что это было поспешное решение. Сегодня поступила информация о том, что жители избирательного участка, где избирался Инар Альбертович, выразили свое беспокойство. Они обратились к нам с обращением, собрали подписи", – отметил вице-спикер Астамур Аршба.
Парламентарии выразили надежду на то, что Гицба продолжит свою деятельность в Парламенте с учетом желания жителей, которые голосовали за него на выборах в 2022 году.
Вопрос был поставлен на открытое голосование. В результате, депутаты проголосовали против сложения полномочий Инара Гицба – 25 против, 1 за и 1 воздержался.
Согласно закону решение о прекращении полномочий депутата после его письменного заявления оформляется постановлением Парламента.
Выборы в Народное Собрание VII созыва прошли в марте 2022 года. Инар Гицба шел кандидатом от округа №1 (Новый район, Сухум).