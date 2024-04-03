https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/sanguliya-zakon-o-kadastre-privlechet-investitsii-v-abkhaziyu-1050667375.html

Сангулия: закон о кадастре привлечет инвестиции в Абхазию

Сангулия: закон о кадастре привлечет инвестиции в Абхазию

Sputnik Абхазия

Потенциальный инвестор сможет получить необходимую информацию об объектах недвижимости в центре сбора данных кадастровой палаты Абхазии. 03.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-03T19:00+0300

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2024-04-03T20:24+0300

в абхазии

кадастр

абхазия

экономика

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СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Закон о кадастре будет способствовать привлечению инвестиций в Абхазию, считает руководитель Государственной кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия. "Для инвестиций важно все. В первую очередь, когда инвестор идет в новую страну, как у нас, должен знать, как она устроена, что происходит с рынком недвижимости, должен понимать, где находится земельный участок и чей объект недвижимости. Какие объекты уже находятся в собственности, а какие еще даже не приватизированы. Человек должен знать, куда вкладывает свои деньги", - отметил он. По словам Сангулия, всю необходимую информацию об объектах недвижимости потенциальные инвесторы также смогут получать в центре сбора данных, что значительно упростит работу госучреждений и будет удобно для самих предпринимателей.

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кадастр, абхазия, экономика